Ζαρίφη: «Ο κόσμος γυρίζει την πλάτη στην τηλεόραση... πρέπει η ψυχαγωγία να ξαναβρεί τη θέση της»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» έκανε η Κατερίνα Ζαρίφη και μίλησε για την τηλεόραση και το περιεχόμενο των ψυχαγωγικών εκπομπών.

«Για να πω την αλήθεια, εγώ είμαι φουλ υπέρ της ψυχαγωγίας στις πρωινές εκπομπές. Πιστεύω ότι ο κόσμος μας ψιλογυρίζει την πλάτη γιατί έχει μια μονοθεματική εικόνα για το τι δείχνει η τηλεόραση και γι’ αυτό στο «Buongiorno» είναι η χαρά μου η στιγμή που σηκωνόμαστε στον πίνακα, που προσπαθούμε να κάνουμε ένα πιο χιουμοριστικό στιγμιότυπο» ανέφερε η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός.

Και συμπλήρωσε: «Όσο κοιτάς το μαύρο, νομίζω ότι σε καταπίνει. Πρέπει η ψυχαγωγία να ξαναβρεί τη θέση της. Πολλές φορές έχω πει «τι θέμα είναι αυτό», από μέσα από και απ’ έξω μου».

Η Κατερίνα Ζαρίφη μιλώντας για την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και τις φήμες εγκυμοσύνης τόνισε: «Η Κατερίνα Καινούργιου δεν είναι μόνο όλο αυτό που το περιβάλλει φέτος, είναι δεν είναι κ.τ.λ, είναι και στην πιο ώριμη φάση της ζωής της. Νομίζω δηλαδή ότι έχει μια ανταπόκριση από το κοινό γενικότερα και θεωρώ άδικο να λέμε ότι είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια δημοσιογραφική ομάδα, υπάρχουν θέματα και υπάρχει ηρεμία».

Για την εκπομπή που θα αναλάβει ο Θανάσης Πάτρας - στην ζώνη που και η ίδια παρουσίαζε κάποια στιγμή εκπομπή - είπε: Θεωρώ ότι η ζώνη 2- 4 είναι από τις πιο ροκ πίστες που μπορείς να περάσεις. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία να βρεις έναν κοινό κώδικα που θα ενδιαφέρει όλους».