Αθηναΐς Νέγκα: «Δεν μπορείς να είσαι αληθινός στην τηλεόραση, δεν είναι κανονική ζωή»

Η Αθηναΐς Νέγκα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» για τον λαμπερό κόσμο της τηλεόρασης, αλλά και τον χώρο του ραδιοφώνου όπου δεν μπορείς ποτέ να είσαι πραγματικά ο εαυτός σου καθώς πρέπει να ακολουθείς ορισμένους κανόνες. Παράλληλα η παρουσιαστρια του Action 24 αναφέρθηκε και στις αστείες φιλοδοξίες που είχαν ορισμένοι που συνάντησε στην επαγγελματική της πορεία! «Δεν μπορείς να είσαι αληθινός στην τηλεόραση. Υπάρχουν οχτακόσια χιλιάδες φίλτρα και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Δεν πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Δεν είναι κανονική ζωή, οφείλεις να έχεις κανόνες».

«Μεγάλες και αστείες φιλοδοξίες»

«Έχω βιώσει δύσκολες στιγμές στον χώρο. Ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες και στα περιοδικά και στις εφημερίδες και σ’ αυτά. Όλα είναι προσωπικά, είναι πολύ μεγάλες οι φιλοδοξίες, είναι και αστείες οι φιλοδοξίες μερικές φορές. Οι άνθρωποι στα ΜΜΕ, πολλές φορές έχουν τον εγωισμό λες και κάνουμε καλλιτεχνική δουλειά και είμαστε ηθοποιοί ας πούμε. Δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν στο σπιτάκι τους να φάνε το φαγητό τους.

«Ό,τι έλεγα το γείωνε»

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε και τη δύσκολη θέση στην οποία την είχε φέρει ένας καλεσμένος στην εκπομπή της. «Έχει τύχει να έχω δύσκολο συνεντευξιαζόμενο που ό,τι έλεγα το γείωνε. Αισθάνθηκα άσχημα. Ομολογώ ότι ήταν μια άβολη στιγμή για μένα, για τις κάμερες, για το κοντρόλ, για τον ίδιο τον καλεσμένο. Είναι από αυτές τις στιγμές που πέφτει μια παγωμάρα».