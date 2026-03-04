Ρεκόρ τηλεθέασης για το Copa del Rey: Το Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο τα «έσπασε» σε ACTION 24 και Athletiko

Μια μαγική ποδοσφαιρική βραδιά εξελίχθηκε σε έναν θρίαμβο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για το Action 24, για το Athletiko καθώς και για το action24.gr. Η ρεβάνς του ημιτελικού του Copa del Rey ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Ατλέτικο Μαδρίτης δεν καθήλωσε μόνο τους φιλάθλους με την εξέλιξή της, αλλά «έσπασε τα κοντέρ» της τηλεθέασης, καταγράφοντας γεωμετρικές επιδόσεις.

Το δράμα στο Camp Nou

Σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα, η Μπαρτσελόνα άγγιξε το «θαύμα» επικρατώντας με 3-0 στο Camp Nou. Ωστόσο, το σκορ αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να ανατρέψει το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, με τους «ροχιμπλάνκος» της Ατλέτικο Μαδρίτης να πανηγυρίζουν τελικά μια σπουδαία πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Η ανταπόκριση του κοινού στη ζωντανή μετάδοση ήταν πρωτοφανής

• Συνολικό Μερίδιο Τηλεθέασης: 4,2% στο σύνολο του κοινού.

• Ανδρικά Κοινά (Αττική): Ο αγώνας εκτοξεύθηκε στο 14,2% στους Άνδρες 18-54 και στο 13,7% στους Άνδρες 55+.

• Peak Τέταρτο: Στο υψηλότερο σημείο της μετάδοσης, το μερίδιο έφτασε το εντυπωσιακό 22,8% (Άνδρες 18-54, Αττική).

• Συνολική Κάλυψη: 356.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν την αναμέτρηση έστω και για ένα λεπτό μέσω του ACTION 24.

• Ψηφιακή Κυριαρχία: Στο YouTube κανάλι του Athletiko, οι προβολές (views) άγγιξαν τις 175.000, δημιουργώντας μια τεράστια online κοινότητα ενώ στο action24.gr έφτασαν τις 90.000 προβολές.

Το ραντεβού συνεχίζεται

Η δράση δεν σταματά εδώ. Απόψε, Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 22:00, το ACTION 24 και το Athletiko σας μεταφέρουν τον δεύτερο ημιτελικό: Ρεάλ Σοσιεδάδ εναντίον Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ποιος θα συμπληρώσει το ζευγάρι του τελικού δίπλα στην Ατλέτικο Μαδρίτης;

Συντονιστείτε στο ACTION 24 και στο YouTube του Athletiko για να ζήσετε κάθε λεπτό της μεγάλης μάχης!