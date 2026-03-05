Τηλεθέαση 4/3: Ο Λάκης Λαζόπουλος μπήκε σφήνα στην κυριαρχία του ALPHA στο prime time

Πολλές, πάρα πολλές, οι επιλογές στην prime time ζώνη των καναλιών (20.00 - 24.00), μα λίγος κόσμος διαθέσιμος και τι να πρωτοδεί! Η επιστροφή του Λάκη Λαζόπουλου με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» το βράδυ της Τετάρτης 4 Μαρτίου, δεν κατάφερε να σπάσει το ισχυρό μπλοκ τηλεθέασης που έχει κατακτήσει ο ALPHA με τις σειρές του, ζέστανε όμως λίγο τα προβληματικά νούμερα του MEGA στη ζώνη αυτή.

Οικογενειακές καταστάσεις

Ναυαρχίδα του ALPHA ήταν για ακόμη μία φορά το «Σόι σου». Η κωμική σειρά έχει κουμπώσει τέλεια στη νέα ώρα προβολής της και το κοινό την έχει αγκαλιάσει και νωρίτερα. Το νέο επεισόδιο ανέβασε το κανάλι στο 18,5% στο γενικό σύνολο και στο 19,6% στο δυναμικό κοινό.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ανέβασε το MEGA στο 17,4% στο σύνολο του κοινού και στο 15,9% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων, ενώ περίπου 2,5 εκατομμύρια τηλεθεατές πέρασαν έστω για 1 λεπτό από τη σατιρική εκπομπή του Λάκη Λαζόπουλο, που ανανέωσε το ραντεβού της με τους τηλεθεατές για την Τετάρτη 1 Απριλίου.

Η νέα κωμωδία «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με την οποία το κανάλι της Κάντζας χτίζει μια νέα συνήθεια στους τηλεθεατές του. Η σειρά έπιασε 16,9% στο σύνολο του κοινού και 18,9% στους 18-54 χρόνων.

Ο «Άγιος έρωτας» κινείται μεν σε διαφορετικό ύφος και στιλ, δείχνει όμως να έχει παγιώσει το κοινό του, αφού κράτησε τον ALPHA στο 16,7% στο σύνολο και στο 13,6% στα δυναμικά κοινά.

Είδαν και ριάλιτι

Στον ΑΝΤ1 το «Ράδιο αρβύλα» έκανε 15,7% στο σύνολο και 13,7% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Grand Hotel» έπιασε 15% και 10,5% αντίστοιχα.

Το «Survivor» του ΣΚΑΪ κινήθηκε κάπως ανοδικά κάνοντας 12,1% στο σύνολο του κοινού και 9,9% στους 18-54 χρόνων, ενώ η κωμική σειρά «Τότε και Τώρα» έκανε 10,3% και 7,3% αντίστοιχα.

Τα «Παιχνίδια εκδίκησης έριξαν στον ΑΝΤ1 στο 9,4% στο σύνολο του κοινού και στο 7,3% στους 18-54 χρόνων, ενώ στα ίδια κοινά το «MasterChef» του STAR έκανε 8,8% και 11,4% αντίστοιχα.

Στο OPEN «Ο πιο αδύναμος κρίκος» κρατήθηκε στο 4,3% στο γενικό σύνολο και 3,9% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Real View» έκανε χαμηλές πτήσεις και απέσπασε 1,7% και 2,1% αντίστοιχα.