Τηλεθέαση 4/3: Ο Λάκης Λαζόπουλος μπήκε σφήνα στην κυριαρχία του ALPHA στο prime time
Οι τηλεθεατές προτίμησαν κωμωδία και σάτιρα και άφησαν λίγο στην άκρη τα ριάλιτι και τα δραματικά σίριαλ.
Πολλές, πάρα πολλές, οι επιλογές στην prime time ζώνη των καναλιών (20.00 - 24.00), μα λίγος κόσμος διαθέσιμος και τι να πρωτοδεί! Η επιστροφή του Λάκη Λαζόπουλου με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» το βράδυ της Τετάρτης 4 Μαρτίου, δεν κατάφερε να σπάσει το ισχυρό μπλοκ τηλεθέασης που έχει κατακτήσει ο ALPHA με τις σειρές του, ζέστανε όμως λίγο τα προβληματικά νούμερα του MEGA στη ζώνη αυτή.
Οικογενειακές καταστάσεις
Ναυαρχίδα του ALPHA ήταν για ακόμη μία φορά το «Σόι σου». Η κωμική σειρά έχει κουμπώσει τέλεια στη νέα ώρα προβολής της και το κοινό την έχει αγκαλιάσει και νωρίτερα. Το νέο επεισόδιο ανέβασε το κανάλι στο 18,5% στο γενικό σύνολο και στο 19,6% στο δυναμικό κοινό.
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ανέβασε το MEGA στο 17,4% στο σύνολο του κοινού και στο 15,9% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων, ενώ περίπου 2,5 εκατομμύρια τηλεθεατές πέρασαν έστω για 1 λεπτό από τη σατιρική εκπομπή του Λάκη Λαζόπουλο, που ανανέωσε το ραντεβού της με τους τηλεθεατές για την Τετάρτη 1 Απριλίου.
Η νέα κωμωδία «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με την οποία το κανάλι της Κάντζας χτίζει μια νέα συνήθεια στους τηλεθεατές του. Η σειρά έπιασε 16,9% στο σύνολο του κοινού και 18,9% στους 18-54 χρόνων.
Ο «Άγιος έρωτας» κινείται μεν σε διαφορετικό ύφος και στιλ, δείχνει όμως να έχει παγιώσει το κοινό του, αφού κράτησε τον ALPHA στο 16,7% στο σύνολο και στο 13,6% στα δυναμικά κοινά.
Είδαν και ριάλιτι
Στον ΑΝΤ1 το «Ράδιο αρβύλα» έκανε 15,7% στο σύνολο και 13,7% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Grand Hotel» έπιασε 15% και 10,5% αντίστοιχα.
Το «Survivor» του ΣΚΑΪ κινήθηκε κάπως ανοδικά κάνοντας 12,1% στο σύνολο του κοινού και 9,9% στους 18-54 χρόνων, ενώ η κωμική σειρά «Τότε και Τώρα» έκανε 10,3% και 7,3% αντίστοιχα.
Τα «Παιχνίδια εκδίκησης έριξαν στον ΑΝΤ1 στο 9,4% στο σύνολο του κοινού και στο 7,3% στους 18-54 χρόνων, ενώ στα ίδια κοινά το «MasterChef» του STAR έκανε 8,8% και 11,4% αντίστοιχα.
Στο OPEN «Ο πιο αδύναμος κρίκος» κρατήθηκε στο 4,3% στο γενικό σύνολο και 3,9% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Real View» έκανε χαμηλές πτήσεις και απέσπασε 1,7% και 2,1% αντίστοιχα.