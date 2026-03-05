Σάκης Τανιμανίδης: Αυτές είναι οι πρώτες του κινήσεις στον ΣΚΑΪ

Τα στελέχη του ΣΚΑΪ βολιδοσκοπούσαν εδώ και μήνες τον Σάκη Τανιμανίδη καθώς είχαν μάθει τη δυσαρέσκεια του παρουσιαστή με τον ΑΝΤ1 επειδή δεν έδειχνε ενδιαφέρον να βγάλει στον αέρα τα προγράμματα που τους πρότεινε, με πρώτο και καλύτερο το «Dragons’ Den».

Όταν λοιπόν ήρθε η πρόταση στον παρουσιαστή να πάρει το σόου επιχειρηματικότητας, την εταιρία παραγωγής του και όλα του τα όνειρα και να πει Ciao ANT1, δεν το πολυσκέφτηκε!

Φάση προετοιμασίας

Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι πρώτες συσκέψεις του παρουσιαστή με τα στελέχη του ΣΚΑΪ για να αρχίσει το στήσιμο του νέου κύκλου του «Dragons’ Den» που στο κανάλι του Νέου Φαλήρου το πιστεύουν πολύ γιατί θεωρούν πως επειδή αγγίζει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, ταιριάζει γάντι με το προφίλ του σταθμού!

Δεδομένου ότι το παιχνίδι επιχειρηματικότητας θα βγει στον αέρα το φθινόπωρο του 2026, υπάρχει άφθονος χρόνος για να μια σωστή προετοιμασία, για να γίνουν αλλαγές και να δουν αν θα υπάρξουν νέοι Dragons…

NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ευρεία συνεργασία

Παράλληλα τόσο το κανάλι, όσο και ο ίδιος ο Τανιμανίδης θα συζητήσουν τα project που έχει στο μυαλό του, αλλά και στο portfolio της δικής του εταιρίας παραγωγής, ενώ θα του προτείνουν και εκείνοι αυτά που έχουν κατά νου. Στόχος είναι η συνεργασία τους να απλώσει σε διάφορα επίπεδα και μαζί να κάνουν προγράμματα στα οποία δεν θα είναι πάντα εκείνος ο κεντρικός παρουσιαστής.

Άλλωστε ο ΣΚΑΪ, που και φέτος διανύει μια δύσκολη σεζόν στην ψυχαγωγία του, αναζητά εκπομπές που θα αλλάξουν εντελώς την εικόνα του και θα ανανεώσουν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. Τα νέα project του Τανιμανίδη θα τα δούμε να βγαίνουν στον αέρα στο β’ μισό της σεζόν ‘26-’27, μετά δηλαδή από το «Dragons’ Den»

Κι επειδή στο παρελθόν έχει γίνει πολύς λόγος για το εάν ο Σάκης θα έκανε μια ψυχαγωγική εκπομπή με τη γυναίκα του, Χριστίνα Μπόμπα, σας λέμε πως για την ώρα δεν έχει πέσει κάτι τέτοιο στο τραπέζι. Μην το δέσετε όμως κιόλας γιατί μπορεί η σύζυγος να προκύψει στο κανάλι με άλλον τρόπο!