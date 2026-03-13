Τανιμανίδης: «Αυτό το project ήταν η μεγαλύτερή μου αποτυχία στην τηλεόραση... το έκανα για τα λεφτά»

Αποκαλυπτικός και αφοπλιστικά ειλικρινής ο Σάκης Τανιμανίδης καλεσμένος στην εκπομπή «ANESTEA» μίλησε για τις στιγμές οικογενειακής ευτυχίας αλλά και για τα project που έχει κάνει στην τηλεόραση.

«Ήθελα πάντα να κάνω project που γουστάρω. Γι’ αυτό δεν έκανα πρωινό και πράγματα τα οποία θα με φθίνουν σαν άνθρωπο, όχι σαν παρουσιαστή. Μία φορά έκανα κάτι στην τηλεόραση που δεν ήθελα να το κάνω και το έκανα για τα λεφτά και ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία που έκανα. Είχαμε κάνει ένα τηλεπαιχνίδι στον ΣΚΑΪ, το «Boom».

Ήταν η μοναδική φορά που είχα βρεθεί ανάμεσα από το «Survivor» που σταμάτησε, μόλις είχαμε γεννήσει τα δυο μας παιδάκια και λέω… «τώρα έσοδα από πού»; Μου κάνανε μια πρόταση – ήμουν σίγουρος ότι δεν θέλω να το κάνω – το έκανα για τα λεφτά και ήταν αποτυχία» δεν δίστασε να εξομολογηθεί.

Και συμπλήρωσε: «Πρέπει να παίρνουμε ρίσκα σε αυτή τη ζωή. Όταν έρχονται τα παιδιά και δεν πρέπει να προσέχεις μόνο τον εαυτό σου, τότε τα ρίσκα δεν θα πρέπει να σε καταστρέψουν».

«Δεν υπάρχει τίποτα που να πλησιάζει στο πόση ευτυχία μπορεί να σου δώσει η οικογένεια. Όσο τα παιδιά μας βλέπουν ότι εμείς περνάμε χρόνο μαζί τους, τα παίρνουμε όπου πηγαίνουμε, τα προτρέπουμε να δουν τον παππού, τη γιαγιά και τα αδέλφια, ξαδέλφια και να περάσουν χρόνο μαζί τους, αυτό νομίζω είναι η πιο απλή και ουσιαστική μεταλαμπάδευση στο πόσο σημαντική είναι η οικογένεια» ανέφερε μιλώντας για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει.