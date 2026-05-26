Άννα Δρούζα: Επιστρέφει στην TV και παραδίδει «Μαθήματα ζωής»

Η Άννα Δρούζα επιστρέφει στο OPEN με μια σειρά συναντήσεων αφιερωμένων στην ψυχική υγεία και τον σύγχρονο άνθρωπο. Η δημοσιογράφος μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας γεμάτο σκέψεις, συναισθήματα, προβληματισμούς και καλά κρυμμένες αλήθειες.

Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου στις 23.30, η νέα εκπομπή του OPEN «Μαθήματα ζωής» κάνει πρεμιέρα και θέτει τα ερωτήματα αναζητώντας τις απαντήσεις. Σχέσεις και Έρωτας, Εθισμοί, Διατροφικές διαταραχές, Άγχος και Φοβίες, Κατάθλιψη και Πένθος, Βία και Επιθετικότητα, Ψυχοσωματικές ασθένειες είναι μερικά από τα θέματα που θα αναλυθούν στην εκπομπή.

Κάθε Δευτέρα ειδικοί συναντούν το κοινό, αναλύουν τα θέματα και απαντούν σε κρίσιμες ερωτήσεις, γιατί μαθαίνοντας για τον τρόπο που λειτουργεί η ανθρώπινη ψυχή, καταλαβαίνουμε το πώς αυτή καθορίζει το πως σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και συμπεριφερόμαστε.

Στην πρεμιέρα του «Μαθήματα ζωής» ο ψυχίατρος, παιδοψυχίατρος και ψυχαναλυτής Αθανάσιος Αλεξανδρίδης αναλύει και απαντά στις ερωτήσεις του ακροατηρίου για τις σχέσεις και τον έρωτα.