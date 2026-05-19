Θα σταματήσει την τηλεόραση ο Ουγγαρέζος; Τι συμβαίνει με το Mega και η συνάντηση που δεν γίνεται

Από μία ατάκα που είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου στο «Buongiorno» ξεκίνησαν όλα. Και ήταν αρκετή για να αιφνιδιαστεί η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες και να σημάνει συναγερμός. Μία ατάκα που κρύβει πολλά.

Όλα ξεκίνησαν από τα λόγια της Φαίης Σκορδά για το πόσο ήρεμη και κανονική είναι η Σία Κοσιώνη μετά από την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΙ.

Ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος:

Κατερίνα Ζαρίφη: Συμπέρασμα, σταματήστε την τηλεόραση!

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ε, κοντοζυγώνει!

Φαίη Σκορδά: Κοντοζυγώνει;

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Για μένα το λέω.

Φαίη Σκορδά: Ότι κοντοζυγώνει;

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ε, ναι! Ήρθε σιγά σιγά το πλήρωμα του χρόνου.

Φαίη Σκορδά: Παιδί μου, τι λες;

Νάνσυ Νικολαΐδου: Κάτι μας λέει;

Φαίη Σκορδά: Έγινε κάτι άλλο που δεν έμαθα;

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ε, δεν θα ‘γινε;

Τι συμβαίνει τελικά με τον Ουγγαρέζο που στο τέλος της σεζόν ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με το Mega;

Η δυσαρέσκειά του, δικαιολογημένη σχεδόν στο 100 τοις εκατό, δεν κρύβεται όλη τη σεζόν που διανύουμε. Πρώτα από όλα η συμφωνία ήταν ότι ο Δημήτρης θα είχε τη δική του εκπομπή, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Επίσης, η θέση του ήταν αποφασισμένο να είναι συγκεκριμένη και με ορατή διαφορά του από τους υπόλοιπους συνεργάτες. Η προσθήκη του Ανδρέα Μικρούτσικου και των ιδιαιτεροτήτων του δημιούργησαν με τη σειρά τους κι άλλα θέματα, που έφτασαν να λυθούν ή ακόμα πιο σωστά να εξομαλυνθούν, στο γραφείο του Γενικoύ Διευθυντή προγράμματος του MEGA, Κωνσταντίνου Σούσουλα.

Και μετά από αυτά φτάσαμε ως εδώ. Σε σχεδόν ενάμιση μήνα το «Buongiorno» λέει «Καλό καλοκαίρι», αλλά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν έχει κληθεί να συζητήσει τη συνέχειά του στο κανάλι ή έστω το επίσημο τέλος του. Η on air συζήτηση το πρωί της Δευτέρας δηλώνει ξεκάθαρα τις προθέσεις, αφού ο ίδιος φλερτάρει ακόμα και με το να μείνει εκτός τηλεόρασης.

Οι προτάσεις από τα άλλα κανάλια

Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί πώς γίνεται να μην έχει πρόταση από άλλο κανάλι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ένας άνθρωπος που έχει λόγο, γνώσεις, γνώμη και φυσικά τεράστια τηλεοπτική εμπειρία. Η απάντηση είναι μία: το Mega, ο Alpha και ο ΑΝΤ1 έχουν ήδη συμφωνήσει ότι κανένας από τους τρεις τους δεν θα «χτυπήσει» για μεταγραφή άνθρωπο που βρίσκεται σε ένα από αυτά, αν δεν αποφασιστεί να τον αποδεσμεύσει το κανάλι που ήδη βρίσκεται.

Αυτό από μόνο του δημιουργεί μία πιεστική κατάσταση για τους ανθρώπους της τηλεόρασης που δεν μπορούν με αυτή τη συμφωνία να παζαρέψουν τον εαυτό τους και να πιέσουν τις καταστάσεις ώστε να εξελιχθούν γρηγορότερα οι συζητήσεις και με υψηλότερη χρηματική πρόταση. Άλλωστε ο ΣΚΑΪ και το Star έχουν μία συγκεκριμένη οπτική για την ψυχαγωγία τα τελευταία χρόνια και η ΕΡΤ δεν είναι το κανάλι που θα αμείψει τους παρουσιαστές της με ανταγωνιστικά ποσά.

Στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, έχει γίνει ήδη μία νύξη από το OPEN, αλλά η συζήτηση δεν έχει προχωρήσει προς το παρόν. Ο ίδιος πάντως είναι διατεθειμένος να βάλει μία άνω τελεία και να κερδίσει ξεκούραση και ηρεμία για την επόμενη σεζόν, αν δεν τον ικανοποιούν όσα συζητήσει στο Mega. Άλλωστε η ραδιοφωνική του εκπομπή που ξεκινάει στις 6 το πρωί τού έχει «ρουφήξει» μπόλικη ενέργεια και η ενασχόλησή του με τη μουσική, αφού παίζει ζωντανά σε γνωστά μαγαζιά της Αθήνας αλλά και μεγάλων πόλεων της Ελλάδας γεμίζουν το πρόγραμμά του και τον εξαντλούν.

Όλα αυτά οδήγησαν τον Ουγγαρέζο στις ατάκες που ειπώθηκαν, μίας και έχει αποφασίσει εδώ και καιρό ότι δεν θέλει να κρύβεται για όσα σχετίζονται αποκλειστικά με τον εαυτό του. Έπεται συνέχεια...

