Αρναούτογλου - Ουγγαρέζος: «Φουντώνει» η κόντρα - O «καημένος» Ουγγαρέζος απάντησε με αμέτρητα post

Μια νέα κόντρα έχει ξεκινήσει ανάμεσα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Όλα ξεκίνησαν από κάτι που έμαθε ο Γρηγόρης και το σχολίασε μέσα από την ραδιοφωνική του εκπομπή λέγοντας:

«Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια κι αυτός ο καημένος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που μου είναι τόσο συμπαθής, που κάνει μια εκπομπή και δυστυχώς δεν πάει καθόλου καλά στο ραδιόφωνο και προσπαθεί με τις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να δει τι γίνεται.

Εντάξει Δημήτρη μου, κάνε και εσύ την προσπάθειά σου. Με ενημέρωσαν ότι είπε ότι έκανε μια βόλτα στα ραδιόφωνα να δει τι γίνεται, για ποιο λόγο είναι πρώτα τα άλλα ραδιόφωνα κι εκείνος δεν είναι πρώτος. Μέχρι εκεί που έκανες βόλτα, Δημήτρη, στα άλλα ραδιόφωνα, καλά έκανες και το έκανες και εμείς το έχουμε κάνει πριν καμιά 15αριά χρόνια...».

Και συνέχισε: «Το να σχολιάζεις όμως άλλους συναδέλφους απέναντι, αν σου άρεσε κάτι ή δεν σου άρεσε δεν το βρίσκω και πολύ κομψό. Κοίταξε να δεις τι θα κάνεις εκεί, να βρεις έναν τρόπο να αρέσεις εσύ, και άσε το τι κάνουμε εμείς. Ο καθένας ας αρέσει εκεί που πρέπει, γιατί τελικά οι δυο μας και όλοι μας δεν μπορούμε να αρέσουμε ο ένας στον άλλον. Οπότε άσε αυτούς που μας ακούνε να βγάζουν εκείνοι συμπέρασμα και κοίτα να δεις τι θα κάνεις για να αλλάξεις λίγο την κατάσταση». Κλείνοντας του ευχήθηκε: «Καλή σου επιτυχία, από τα βάθη της καρδιάς μας».

Μετά από αυτά τα σχόλια ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απάντησε ποστάροντας στο instagram μηνύματα συμπαράστασης από ακροατές του και σχολίασε: «Ρε Γρηγόρη, σ’ευχαριστώ. Τόσα μηνύματα έχουμε να λάβουμε από τότε που είμαστε κ’ εμείς (οι καημένοι) πρώτοι».

Ένα από τα μηνύματα που δέχθηκε ήταν το παρακάτω...