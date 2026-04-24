Ουγγαρέζος: Το ηχητικό απόσπασμα με τα όσα είπε για τον Αρναούτογλου και τον έβγαλε εκτός εαυτού

Ηχητικό απόσπασμα σχετικά με τα όσα είπε για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και προκάλεσαν την αντίδρασή του έπαιξε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην εκπομπή «Buongiorno» προκειμένου να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και μίλησε για αυλοκόλακες που μετέφεραν στον Γρηγόρη λάθος πληροφορίες.

«Ελπίζω μετά από αυτό να ηρεμήσουμε και πολύ περισσότερο να έχουν και τα πάνελ πραγματικά να σχολιάζουν κάτι, γιατί σχολιάζουν κάτι που δεν άκουσαν. Σας το βάζω λοιπόν, για να σταματήσετε να μου βάζετε λόγια στο στόμα μου, ότι αμφισβήτησα την 30χρονη καριέρα του Γρηγόρη, και από που κι ως που ο Ουγγαρέζος μίλησε για τον Γρηγόρη. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Και ορίστε η απόδειξη…» εξήγησε.

Και συνέχισε: «Αυτό είναι παιδιά. Γι’ αυτό το πράγμα τρώμε σκ@@ο. Λέει τη γνωμούλα του ο Παπανώτας, η Τσιμτσιλή, ο Γιώργος, τα παιδιά εκεί, τα πάνελ τους. Δεν έγινε τίποτα. Γι’ αυτό σας λέω ότι κάποιος πήγε και του μετέφερε βλακείες του Γρηγόρη και ξέσπασε. Γι’ αυτό βρίζω τον τσάτσο που του τα μετέφερε, δεν το ξέρω καν το άτομο αυτό, δεν τον γνωρίζω. Ή αυτός του μετέφερε ό,τι να ναι για να τον κολακέψει, οι λεγόμενοι αυλοκόλακες. Ή ο Γρηγόρης δεν ήταν καλά εκείνο το πρωί και όπως την περασμένη εβδομάδα την πλήρωσε ο Λιανός, τώρα την πλήρωσα εγώ.

Ας σταματήσει τώρα αυτό για να ξέρετε ότι δεν είπα, και δεν είπαμε τίποτα. Αυτό που ο Γρηγόρης λέει ότι το κάνει 15 χρόνια, εμείς το κάνουμε 19. Βάζουμε και ακούμε άλλους σταθμούς γιατί και καλά δεν έχουμε περιεχόμενο και είμαστε όντως οι χειρότεροι, και να γεμίσει ο χρόνος να πάμε σπίτια μας. Τώρα τουλάχιστον, αν θέλετε να παίξετε το θέμα, θα ξέρετε τι έκανε τον Γρηγόρη να με βρίσει τόσο πολύ».