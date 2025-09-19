Ουγγαρέζος για Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι» - Νέα κόντρα στην τηλεόραση

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε στην κάμερα του «Buongiorno» για την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» και τον χαμό που ξέσπασε με τους δημοσιογράφους που την παρουσίαζαν πέρσι και έμειναν εκτός. «Αισθάνομαι πολύ καλά δεδομένων των συνθηκών γιατί ήταν πολύ γρήγορη η μετάβαση. Η πρώτη εκπομπή ήταν πολύ αγχωτική. Τα είδα τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά είναι τόσο πλασματικά στην παρούσα φάση. Εμένα με απασχολεί η τηλεθέαση τόσο ώστε να πηγαίνει κάτι καλά, δηλαδή να μην κοπεί, ούτε σίριαλ, ούτε εκπομπή, δουλεύουν άπειροι άνθρωποι στην τηλεόραση...

Λίγο πριν φύγω για διακοπές τον Αύγουστο έγινε ένα ραντεβού, είπα το ναι και όταν γύρισα έγινε όλο αυτό που ξέρετε. Έχω παρακολουθήσει το θέμα που έχει προκύψει με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή, είδα και την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ που με έβαλε σε μια πιο ανάλαφρη προσέγγιση. Δεν πειράζει, εγώ δεν είμαι στην ΕΣΗΕΑ, εκείνη προστατεύει τα μέλη της και πάρα πολύ καλά κάνει. Κι εγώ θεωρούσα ότι η Ευλαμπία θα είναι στην εκπομπή, τις τελευταίες μέρες άλλαξε αυτό το πράγμα. Δεν την είδα στην προετοιμασία. Στο γραφείο πηγαίνουν κανονικά γιατί έχουν σύμβαση από ότι ξέρω. Δεν έχω επικοινωνία γιατί με αφορά έμμεσα, δεν έχω κάνει κάτι εγώ. Δεν έχουν κάποια αντιδικία με μένα».

Το φιλικό… beef

Αμέσως μετά την προβολή των δηλώσεων τον λόγο πήρε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος που είχε κάνει αρνητική κριτική στον φίλο του, Γιάννη Τσιμιτσέλη -λέγοντας πως ηθοποιός δεν μπορεί να συντονίσει δημοσιογραφική εκπομπή- και φανερά εκνευρισμένος σχολίασε: «Με ακουμπάει προσωπικά το συγκεκριμένο θέμα. Ούτε πρόθεση έχω να είμαι τιμωρός, ούτε ο δικαστής της ελληνικής τηλεόρασης, αλλά έχουμε καταντήσει πριν πούμε μια γνώμη να λέμε όλη την ιστορία του τι έχει συμβεί. Είχα πει ότι ο Γιάννης είναι ταλαντούχος, είναι φίλος μου, πως ό,τι έχει κάνει σε επίπεδο ψυχαγωγία το έχει κάνει καλά, για να μπορέσω και να μου επιτρέψει και ο Γιάννης να πω μια κριτική αρνητική, η οποία ποια ήταν; Ότι δεν θεωρώ ότι ένας ηθοποιός, ο Γιάννης ή ο οποιοσδήποτε, δεν είναι όλοι για όλα! Αυτό είπα και επιμένω.

Γιάννη μου, σου απάντησα, δεν διάβασες ούτε μου απάντησες ποτέ στα μηνύματα… Δεν ξέρω τι φίλος είσαι, που στέλνεις ένα μήνυμα, σε παίρνω τηλέφωνο, γιατί οι φίλοι παίρνουν τηλέφωνο, δεν στέλνουν μήνυμα και πηγαίνουν μετά για ύπνο. Έστειλες ένα μήνυμα, σε πήρα τηλέφωνο, δεν το σήκωσες, σου έστειλα και ηχητικά, σου έστειλα και γραπτό, δεν τα διάβασες ποτέ.

Δεν ξέρω τι σκ@τά φιλία είναι αυτή, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η γνώμη μου και δεν το λέω από αντίδραση. Σε αγαπώ, σε εκτιμώ πάρα πολύ επαγγελματικά, αλλά η γνώμη μου είναι ότι ηθοποιός δεν μπορεί να συντονίσει δημοσιογραφική εκπομπή. Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι».