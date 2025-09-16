Τσιμιτσέλης για Ρέβη και Κουρδή: «Ήξερα ότι εγώ θα συντονίζω και τα δύο παιδιά θα με βοηθούσαν»

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε στο «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα και ουσιαστικά πέρασε στην αντεπίθεση υποστηρίζοντας πως παρουσιάζει ένα πρόγραμμα, το «Όπου υπάρχει Ελλάδα», που και πέρσι δεν ήταν καθαρά ενημερωτικό! Μάλιστα αποκάλυψε πως όταν συμφώνησε με τον ΣΚΑΪ ήξερε πως εκείνος θα συντόνιζε την εκπομπή και η Ευλαμπία Ρέβη με τον Γιώργο Κουρδή θα συμμετείχαν.

«Δεν έχουμε μιλήσει με τα παιδιά και έχω μάθει ότι έχει γίνει ένας ντόρος γύρω από την εκπομπή και περιμένω κι εγώ να μάθω τις εξελίξεις. Εγώ περίμενα ότι θα ήμασταν όλοι μαζί στην εκπομπή. Ήξερα ότι εγώ θα συντονίζω και τα δύο παιδιά θα υπήρχαν και θα με βοηθούσαν γιατί ξέρουν και πολύ καλά την εκπομπή.

Έβλεπα το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» και πέρσι και δεν ήταν δελτίο ειδήσεων! Εννοώ όταν βγαίνεις στην Ελλάδα και δείχνεις την ομορφιά της δεν είναι ενημέρωση, είναι και ψυχαγωγία μέσα, δεν είναι αυστηρά ενημερωτικό πρόγραμμα. Τα δύο παιδιά που ήταν πριν έκαναν εξαιρετική δουλειά, εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Καμία αντιπαλότητα με Τσιμιτσέλη

Ο δικηγόρος της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή, Θεόδωρος Μαντάς, μίλησε στο «Πρωινό» και ανέφερε τι ζητούν οι πελάτες του από τον ΣΚΑΪ. «Να το ξεκαθαρίσουμε με τρόπο που δεν επιδέχεται καμία παρερμηνεία τη θέση των δύο εντολέων μου: δεν υπάρχει καμία αντιπαλότητα, καμία αντιπαράθεση με το πρόσωπο του κυρίου Τσιμιτσέλη.

Η εμμονική μας προσήλωση είναι στο περιεχόμενο της ανακοίνωσης της δημόσιας παρέμβασης της ΕΣΗΕΑ την οποία υιοθετούμε κατά γράμμα. Η αγωνία μας είναι μία και μοναδική: σε ό,τι αφορά το τηλεοπτικό τοπίο σε επίπεδο θεσμικό να διαφυλάξουμε τον ρόλο και την ιδιότητα των δημοσιογράφων.

Με αυτή τη λογική οποιοδήποτε κανάλι προσπαθώντας να αυξήσει τα νούμερα της τηλεθέασης θα μπορεί να βγάζει τον δημοσιογράφο που είναι ο παρουσιαστής και να βάζει έναν ηθοποιό κωμικό και θα πετάει και ωραίες ατάκες… Οι εντολείς μου θέλουν να τηρηθεί το συμβόλαιο που έχουν υπογράψει με το κανάλι για τη συγκεκριμένη ενημερωτική εκπομπή.

Υπάρχει σύμβαση και η εργατική νομοθεσία που διασφαλίζει πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων. Οι δημοσιογράφοι είναι υποχρεωμένοι να εμφανίζονται στο κανάλι. Αυτή τη στιγμή είναι χωρίς αντικείμενο. Επιδίωξή μας είναι -έστω αυτή την οριακή χρονικά στιγμή- να επιτευχθή λύση συναινετική».