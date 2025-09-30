Τσιμιτσέλης για Ουγγαρέζο: «Όταν έχω έναν φίλο στον χώρο περιμένω τουλάχιστον αυτός να μη με θάψει»

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε στο «Πρωινό» για το beef που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε εκείνον και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο με αφορμή την αρνητική κριτική που του έκανε για την παρουσίαση του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» που ανέλαβε ο ηθοποιός στον ΣΚΑΪ. «Μέσα σε όλο αυτόν πανικό, μου έστελναν αποσπάσματα από τις εκπομπές για το τι λέει ο ένας και ο άλλος.

Όταν άκουσα την τοποθέτηση του Δημήτρη, ο οποίος με είπε ακατάλληλο γι’ αυτό κι ότι είμαι ένας καλός άνθρωπος που έχει κάνει κάποια τηλεπαιχνίδια, σκέφτηκα ώπα ρε φίλε, είμαστε φίλοι, δεν περιμένω να ακούσω από σένα τι καταπληκτικός είσαι σε αυτό που κάνεις… Ακόμα και την κακή κριτική τη δέχομαι, αλλιώς όλη μέρα θα τα έχωνα σε κόσμο.

Επικοινωνία μεταξύ φίλων

Του στέλνω ένα προσωπικό μήνυμα στο κινητό, δεν βγήκα σε ένα κανάλι να πω κάτι. Ήμουν τσαντισμένος εκείνη τη στιγμή μαζί του. Έστειλα σε έναν φίλο ένα μήνυμα… Μου στέλνει κάποια μηνύματα που ακόμα και τώρα δεν τα έχω διαβάσει γιατί ήμουν εκνευρισμένος. Μετά από τρεις ημέρες, βγαίνει πάλι ο Δημήτρης και αρχίζει και κάνει ένα πολύ μεγάλο σόου σε σχέση με τη φιλία, δημόσια. Δεν περιμένω να μου χαϊδέψουν τα αυτιά, αλλά όταν έχω έναν φίλο σε έναν χώρο περιμένω τουλάχιστον αυτός να μη με θάψει.

«Το λάθος του Δημήτρη»

Απογοητεύτηκα πάρα πολύ από τον Δημήτρη. Και μετά ουσιαστικά το λάθος του Δημήτρη για εμένα, δεν είναι η πρώτη τοποθέτηση, είναι η επόμενη μετά το δικό μου μήνυμα. Είμαι ένας άνθρωπος που δέχομαι και την κακή και την καλή κριτική… Αν σου στείλω εγώ ένα προσωπικό μήνυμα και εσύ το εκθέσεις σε μία εκπομπή, θεωρώ ότι είναι λάθος, αυτό έγινε με τον Δημήτρη», σχολίασε ο Τσιμιτσέλης.