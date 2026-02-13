Γιάννης Τσιμιτσέλης - Κατερίνα Γερονικολού: Η επόμενη σεζόν θα τους βρει μαζί επαγγελματικά

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης - που θα παρουσιάσει το νέο τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ, έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» και αναφέρθηκε στην διαφορά ζωντανής και μαγνητοσκοπημένης εκπομπής λέγοντας:

«Πιο δύσκολο θεωρώ το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» για μένα από το τηλεπαιχνίδι που θα παρουσιάσω. Είναι ζωντανό, είναι καθαρά ψυχαγωγία, δεν έχει να κάνει με ενημέρωση, οπότε… ναι, βασίζομαι αρκετά στον αυτοσχεδιασμό μου ας πούμε και στη συνεργασία με τον αρχισυντάκτη για το αποτέλεσμα. Το ζωντανό είναι πάντα ζωντανό. Δηλαδή δεν χωράει λάθος, πρέπει να είσαι συνεπής στα πάντα, και προσεκτικός στα πάντα».

Αποκάλυψε όμως και ότι η επόμενη σεζόν θα τον βρει επαγγελματικά μαζί με την επίσης ηθοποιό, σύντροφό του. «Με την Κατερίνα θα είμαστε του χρόνου, λογικά, αν όλα πάνε καλά, και σε σίριαλ και σε θέατρο μαζί. Όχι για εκπομπή» ξεκαθάρισε.

«Όσο υπάρχουν άτομα που ασχολούνται συγκεκριμένα με αυτά και είναι πολύ πιο έξυπνα και ενημερωμένα σε σχέση με μένα, τι να σχολιάσω εγώ; Είναι αποφάσεις του καναλιού αυτές. Δεν μπορώ να σχολιάσω μια απόφαση. Για να πήραν τέτοια απόφαση, πάει να πει ότι κάτι είδαν, κάτι έκριναν ότι πρέπει να διορθωθεί» είπε σχετικά με τις αλλαγές που γίνονται στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού.