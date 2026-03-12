Γιάννης Τσιμιτσέλης: Επιστροφή μετ’ εμποδίων - Γιατί εγκλωβίστηκε στο Βέλγιο

Να θες να επιστρέψεις στην Ελλάδα και να μην μπορείς! Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η ελληνική αποστολή, που βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στο Βέλγιο για τα γυρίσματα του νέου game show του ΣΚΑΪ, «The Quiz with Balls!», επιστρέφουν σήμερα (12/03) στην Ελλάδα.

Και μπορεί η επιστροφή τους να γίνεται σε μια δύσκολη συγκυρία, καθώς στο Βέλγιο βρίσκονται σε εξέλιξη απεργιακές κινητοποιήσεις από μεγάλα συνδικάτα δημιουργώντας προβλήματα στις μετακινήσεις, κανένας όμως δεν χάνει το κέφι του.

Κανονικά στο πόστο του

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής του τηλεπαιχνιδιού, Γιάννης Τσιμιτσέλης, μίλησε μέσω ζωντανής σύνδεσης στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», περιγράφοντας την εμπειρία των γυρισμάτων: «Ένα απίστευτο παιχνίδι, η πιο γλυκιά κούραση που έχω ζήσει ποτέ. Μια μαγική εμπειρία. Δεν μπορεί να ζήσει κάποιος εύκολα αυτό που ζήσαμε εμείς εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά το απαιτητικό πρόγραμμα των γυρισμάτων και το ταξίδι της επιστροφής, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης θα βρίσκεται κανονικά αύριο, Παρασκευή 13 Μαρτίου, στο στούντιο της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα».