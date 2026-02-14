Ζώγια Σεβαστιανού: «Ήταν σχεδόν status να την πέφτεις σε κορίτσια και δεν έτρεχε και κάτι»

Η Ζώγια Σεβαστιανού ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και αφού έκανε την αυτοκριτική της για το πώς ήταν η ίδια ως μαμά, στη συνέχεια παραδέχτηκε πως όταν ήταν μικρότερη οι άντρες την έπεφταν συνέχεια στα κορίτσια και δεν είχαν καμία συνέπεια για τις πράξεις τους. «Με ανατριχιάζουν λίγο αυτές οι εικόνες των μαμάδων, ειδικά με τους γιους. Η Ελληνίδα μάνα με τον γιο κάπως μου κάνει... Έχω υποφέρει από μαμάκια!

Γενικά δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Ο ομφάλιος λώρος που πνίγει τα παιδιά και δεν τα αφήνει λίγο να κάνουν το δικό τους, λίγο να πάρουν ανάσα. Νομίζω ότι το κάνουμε αυτό από την προσωπική μας ανασφάλεια. Επενδύουμε στα παιδιά μας πράγματα που δεν θα έπρεπε να επενδύουμε. Επενδύουμε, ας πούμε, συντροφικές σχέσεις. Δεν είναι σύντροφοί μας τα παιδιά Επενδύουμε φιλικές σχέσεις. Ούτε φίλοι μας είναι. Δεν θα μου πει αυτά που λέει με τους φίλους. Δεν θέλω να τα ακούσω.

Άλλος είναι ο ρόλος μου. Πολύ σημαντικός. Όλοι ξέρουμε, η σχέση με τη μάνα είναι πάντα πολύ σημαντική. Και αυτό εμένα λίγο με φοβίζει πάντα. Αυτή η ευθύνη. Τώρα ο γιος μου είναι 28, δεν έχουμε κανένα θέμα, τελείωσε. Αλλά όταν τον μεγάλωνα ήμουν μόνη μου και με τρόμαζε κάπως εμένα αυτή η ευθύνη λίγο. Με τρόμαζαν, ξέρεις, λίγο τα όρια. Ήμουν αρκετά σκληρή».

«Δεν ήταν κάτι για το οποίο θα έκανες καταγγελία»

«Ήταν σχεδόν status να την πέφτεις σε κορίτσια! Και ήταν σαν να μην ήταν κάτι που πείραζε. Δηλαδή, ναι, σαφώς μπορούσες να πεις όχι, δεν το συζητάμε, αλλά δεν έτρεχε τίποτα που αυτός το έκανε. Μπορούσε να το κάνει, τον έπαιρνε να το κάνει. Και γινόταν αυτό το πράγμα, αλλά ήταν κάπως... Το συζητάγαμε μετά ότι ο μπιπ πάλι τα ίδια, αλλά δεν ήταν κάτι για το οποίο θα έκανες καταγγελία. Θα σου έλεγαν: έλα τώρα!

Δεν είχα ζήσει χοντρά περιστατικά, μην λέω χαζομάρες, όχι επιθέσεις τέτοια, αλλά κάποιες συμπεριφορές που δεν ήταν απαραίτητα σεξουαλικής υφής, σίγουρα θα ήταν για καταγγελία. Συμπεριφορές όπως, ας πούμε, κλείνω μια δουλειά και διαβάζω μετά στην εφημερίδα κάτι άλλο και παίρνω τηλέφωνο και μου λένε: α, δεν σας ειδοποίησαν. Εργασιακή κακοποιητική συμπεριφορά είναι.

Και επίσης δεν είναι μόνο στον χώρο μας. Θεωρώ ότι βγήκαμε και τα είπαμε γιατί αυτός ο χώρος έχει την έκθεση, όπως γίνεται και με τους αθλητές. Γίνονται σε όλους τους χώρους. Αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν εν ζωή και συνέχιζαν να φέρονται έτσι, θα την έκανα την καταγγελία!»