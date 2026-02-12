Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Ίσως και εγώ πάντα έψαχνα τον δικό μου daddy στις σχέσεις μου»

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου μίλησε στο περιοδικό ΟΚ για το γεγονός ότι είναι από τις λίγες γυναίκες που διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις με τους πρώην αγαπημένους τους, συντρόφους ή συζύγους. «Ναι, συμβαίνει αυτό, φυσικά. Όταν μια αγάπη υπήρξε κάποτε, δεν μπορεί να έχει φύγει. Ίσως έχει μετατοπιστεί, έχει πάει κάπου αλλού, αλλά εγώ πάντα κρατάω τα καλά από μια σχέση».

Προσωπική ζωή, συζήτηση κομμένη

Η ηθοποιός δεν θέλει πλέον να μιλά για την προσωπική της ζωή γιατί γίνεται ένα γαϊτανάκι στα ΜΜΕ και στα social media στο οποίο δεν θέλει να συμμετέχει. «Έχω πάρει απόφαση να μην μιλήσω ξανά καθόλου για την προσωπική μου ζωή. Μπορεί να είσαι σε μια σχέση, να είσαι ενθουσιασμένος, να κάνεις κάποιες δηλώσεις και κάπως έτσι να ξεκινάει ένα περίεργο γαϊτανάκι στο οποίο δεν είμαι διατεθειμένη να συμμετέχω».

Οι μεγαλύτεροι άντρες

Η Παλαιολόγου αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι οι περισσότερες σχέσεις της ήταν με άντρες μεγαλύτερης ηλικίας. «Ίσως και εγώ πάντα έψαχνα τον δικό μου daddy. Ο μπαμπάς μου βέβαια υπήρχε στη ζωή μου για χρόνια, ήταν εξαιρετικός, αλλά ποιος ξέρει τώρα τι πρότυπο αναζητούσα… Κάποιον προφανώς σαν τον μπαμπά μου. Όπως και η Μέριλιν Μονρόε πάντα αναζητούσε τον daddy της. Αλλά εκείνη δεν είχε πατέρα…»