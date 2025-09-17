Παλαιολόγου για Μαζωνάκη: «Αυτό που συνέβη με την οικογένεια είναι κάτι που δεν φανταζόμασταν»

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ήταν καλεσμένη στο «Πρωινό» και ο Γιώργος Λιάγκας, γνωστός για το τακτ του, τη ρώτησε με το καλημέρα εάν έχει πλαστικές επεμβάσεις! «Πλαστική δεν έχω κάνει! Μπορεί να είναι το κύτταρό μου, το σίγουρο είναι ότι προσέχω τον εαυτό μου από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Έχω κάνει ενυδατώσεις που βοήθησαν τον ιστό να είναι σε καλή κατάσταση μέχρι τα 57 που είμαι σήμερα!

Έχω κάνει πάρα πολλές καταχρήσεις. Ξενύχτια, ποτά, τσιγάρα… Τη ζωή την έχω ζήσει πολύ έντονα. Τα έχω πολύ καλά με τον εαυτό μου κι αυτό είναι που θα έπρεπε ο καθένας μας να ψάχνει να βρει. Η ευτυχία πηγάζει μόνο από μέσα μας».

«Έχουμε μιλήσει μέσω μηνυμάτων»

Συγκινημένη η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου μίλησε και για την περιπέτεια που περνά ο κουμπάρος της Γιώργος Μαζωνάκης. «Ήταν ένας πολύ στενάχωρος Δεκαπενταύγουστος για όλους εμάς που είμαστε φίλοι του και τον αγαπάμε. Δεν έχουμε μιλήσει μετά τον εγκλεισμό, έχουμε μιλήσει μέσω μηνυμάτων. Δεν θα ήθελα να πω τι μου λέει, είναι κάτι πολύ προσωπικό, φαντάζομαι κι αυτός δεν θα ήθελε να τα μοιραστεί με τον κόσμο.

Στην παρούσα φάση που όλη αυτή η ιστορία βρίσκεται υπό διερεύνηση, νομίζω είναι καλό κανείς μας να μην λέει τίποτα, ούτε να σχολιάζουμε γιατί ακόμα και μία δήλωση που θέλουμε να κάνουμε υπέρ κάποιου, μπορεί να μην βγει υπέρ. Καλό είναι να μιλήσουν οι δικηγόροι.

«Δεμένη οικογένεια»

Όλο αυτό που συνέβη ήταν ένα σενάριο το οποίο κανείς μας δεν το είχε σκεφτεί αυτό, γιατί ήταν πολύ δεμένη οικογένεια. Ο Γιώργος είναι ο ορισμός του καλόψυχου ανθρώπου. Ήταν πολύ δεμένος με την οικογένειά του και πολύ γενναιόδωρος και μαζί τους και με όλους. Οπότε όλο αυτό που έχει γίνει είναι ένα σενάριο που πριν από 10 χρόνια δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε!

Συγκινούμαι! Υπάρχει μία φόρτιση συναισθηματική γιατί ο Γιώργος είναι ένα πολύ καλό παιδί και ξέρεις ο κόσμος έχει ένστικτο. Δεν τον αγαπάνε τυχαία τόσα χρόνια και τον ακολουθούν. Είναι πραγματικά ένα καλό παιδί, καλός ακροατής, καλός φίλος, τον αγαπάω και τον εκτιμώ πάρα πολύ.

Δεν μπορώ να ξέρω αν κράσαρε τελικά γιατί από όσο γνωρίζουμε όλοι ο Γιώργος είναι έξω με ιατρική διάγνωση. Δεν παίρνει χάπια, δεν παίρνει κάποια θεραπεία».