Γιώργος Μαζωνάκης: Τα ύποπτα άτομα στον κήπο του και η καταγγελία - σοκ στην αστυνομία

Τον Μάρτιο του 2025 και συγκεκριμένα στις 14 του μήνα ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί στην αστυνομία για να καταγγείλει τις ύποπτες κινήσεις που είχε διαπιστώσει στον κήπο του σπιτιού του.

Η καταγγελία -που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από το Live News- αναφέρει συγκεκριμένα: «Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχω διαπιστώσει πως άγνωστα σε εμένα άτομα περιτριγυρίζουν σε σταθερή βάση το σπίτι μου. Τα έχω δει μάλιστα πολλές φορές να εισβάλλουν παράνομα στον κήπο του σπιτιού μου και να αποχωρούν πηδώντας από τον περίβολό του.

«Δυσφήμιση της εικόνας και του κύρους μου»

Εξαιτίας αυτών των περιστατικών έχω βάσιμες υποψίες πως τα συγκεκριμένα άγνωστα άτομα ανήκουν στον υπόκοσμο. Έτσι μου έχουν δημιουργήσει φόβο και ανησυχία πως πολύ σύντομα ίσως τοποθετήσουν παράνομα πράγματα στον χώρο του σπιτιού μου ή στον κήπο του, για να με ενοχοποιήσουν με κίνητρο τη δυσφήμιση της εικόνας και του κύρους μου.

Επομένως σας κάνω γνωστά τα ανωτέρω προς ενημέρωσή σας, σας τα καταγγέλλω και παρακαλώ θερμά για τις ενέργειές σας καθώς, ως ανακριτικοί υπάλληλοι, μπορείτε να ερευνήσετε την πιθανότητα οργάνωσης τέλεσης εγκληματικών ενεργειών εναντίον μου (όπως και εναντίον κάθε πολίτη) και να τις εξιχνιάσετε προτού να είναι αργά.

Επειδή είμαι καλλιτέχνης και ευαίσθητος άνθρωπος θα ήθελα να με βοηθήσετε προκειμένου να αποφύγω δυσάρεστες καταστάσεις. Ο φόβος και η ανησυχία μου μεγιστοποιούνται λόγω του ότι την παρούσα χρονική στιγμή για διάφορους λόγους, έχω σκληρή δικαστική αντιδικία με πολύ στενά μέλη της οικογένειάς μου.

Ασφαλώς οι αντίδικοί μου γνωρίζουν πως η ψευδής διασπορά ειδήσεων και ο παραμικρός αβάσιμος διασυρμός της προσωπικότητάς μου αρκούν για να στιγματίσουν τη δημόσια εικόνα μου», επισήμανε στην καταγγελία του ο τραγουδιστής.

«Αδύνατον να βρεθεί ποιος το έκανε»

Δύο χρόνια πριν από αυτή την καταγγελία, ο Μαζωνάκης υποψιαζόταν ότι κάποιοι τον παρακολουθούν, όταν διαπίστωσε τη διαρροή ιδιωτικών του συζητήσεων και τώρα όλοι αναρωτιούνται αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην τοποθέτηση κοριού το 2023 και τις ύποπτες κινήσεις που περιέγραψε ο τραγουδιστής στον κήπο του σπιτιού του, δυο χρόνια μετά.

Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Μανώλης Σφακιανάκης αποκάλυψε στην εκπομπή περισσότερα στοιχεία για τον κοριό που βρέθηκε στο σπίτι του Μαζωνάκη. «Είναι ένας καταγραφέας ήχου όταν υπάρχει ήχος, και δεν αφήνει κανένα ηλεκτρονικό ίχνος. Άρα για να βρεθεί ποιος το έβαλε είναι αδύνατον!»