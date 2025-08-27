Γιώργος Μαζωνάκης: «Μετά τη φουρτούνα έρχεται η μπουνάτσα»

Ενώ η διαμάχη του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του σχετικά με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο συνεχίζεται, ο τραγουδιστής απολαμβάνει το μπάνιο του. Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μετά τη φουρτούνα έρχεται η μπουνάτσα» και περνάει το μήνυμα πως τώρα είναι ήρεμος και μπορεί να αντιμετωπίσει τους πάντες, ακόμη και τους πολύ στενούς του συγγενείς!

Το story του Γιώργου Μαζωνάκη που απολαμβάνει τη θάλασσα λέγοντας: «Μετά τη φουρτούνα έρχεται η μπουνάτσα» pic.twitter.com/ngGJoefS5k — Flash.gr (@flashgrofficial) August 27, 2025

«Είναι επικίνδυνος»

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο δικηγόρος του Γιώργος Μερκουλίδης στον ΑΝΤ1, η Βάσω και η Μαρία Μαζωνάκη βρίσκονταν στο Δρομοκαΐτειο την ημέρα που ο τραγουδιστής κατάφερε τελικά να πάρει εξιτήριο και να πάει στο σπίτι του μετά από αυτή την 4ήμερη περιπέτεια που πέρασε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Ο δικηγόρος υποστήριξε πως οι δύο αδερφές του πίεζαν και απειλούσαν τους γιατρούς να τον κρατήσουν έγκλειστο με το επιχείρημα ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τις ίδιες!

Προστασία

Σε ανακοίνωσή της η οικογένεια Μαζωνάκη βγάζει τη Βάσω έξω από το κάδρο της υπόθεσης του ψυχιατρείου, κάτι που η πλευρά του τραγουδιστή απορρίπτει κατηγορηματικά! «Τυπικά δεν συμμετείχε, τυπικά! Αλλά ότι ουσιαστικά συμμετείχε στον εγκλεισμό του Γιώργου, είναι γεγονός!»

Η οικογένεια επιμένει πως η ακούσια νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε από τη μητέρα του, με σκοπό, πάντα, να προστατέψει τον γιο της.