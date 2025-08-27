Υπόθεση Μαζωνάκη: H κατάθεση του κουμπάρου και οι σκέψεις για νέα μήνυση

Και μηνύσεις για την αίτηση της ακούσιας νοσηλείας σε βάρος του σκέφτεται να υποβάλλει τις προσεχείς ημέρες δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Γιώργου Μερκουλίδη, ο δημοφιλής τραγουδιστής, Γιώργος Μαζωνάκης, εκτός από τη μήνυση που, όπως έχει προαναγγελθεί, αφορά στη διάπραξη κακουργηματικών αδικημάτων, όπως υποστηρίζεται.

Ο Σεπτέμβριος προδιαγράφεται δύσκολος για τον τραγουδιστή και την οικογένεια του καθώς η προσφυγή στη δικαιοσύνη δείχνει να είναι μονόδρομος και οι σχέσεις τους αδιέξοδες.

Διαβάστε για τις νέες εξελίξεις στην υπόθεση και τη λέει στο Cretalive ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη