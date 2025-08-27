Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα Γιώργος Μαζωνάκης Κρήτη Local News

Υπόθεση Μαζωνάκη: H κατάθεση του κουμπάρου και οι σκέψεις για νέα μήνυση

Tι είπε στο Cretalive.gr ο δικηγόρος του αγαπημένου τραγουδιστή.

Και μηνύσεις για την αίτηση της ακούσιας νοσηλείας σε βάρος του σκέφτεται να υποβάλλει τις προσεχείς ημέρες δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Γιώργου Μερκουλίδη,  ο δημοφιλής τραγουδιστής, Γιώργος Μαζωνάκης, εκτός από τη μήνυση που, όπως έχει προαναγγελθεί, αφορά στη διάπραξη κακουργηματικών αδικημάτων, όπως υποστηρίζεται.

Ο Σεπτέμβριος προδιαγράφεται δύσκολος για τον τραγουδιστή και την οικογένεια του καθώς η προσφυγή στη δικαιοσύνη δείχνει να είναι μονόδρομος και οι σχέσεις τους αδιέξοδες.

Διαβάστε για τις νέες εξελίξεις στην υπόθεση και τη λέει στο Cretalive ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη

