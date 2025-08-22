Μαζωνάκης: «Και με τη βούλα» υγιής - «Υπήρξε μεθόδευση από την οικογένειά του», είπε ο δικηγόρος του

Οριστικό εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο έλαβε πλέον ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά τα αποτελέσματα ψυχιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε και οι οποίες έδειξαν ότι δεν πάσχει από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει νοσηλείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής οδηγήθηκε για νοσηλεία στο ψυχιατρικό ίδρυμα, χωρίς τη συγκατάθεσή του, μετά από αίτημα της οικογένειάς του την Πέμπτη 14 Αυγούστου.

«Τη Δευτέρα (18/8) οι γιατροί έκριναν ότι ο Γιώργος δεν χρειάζεται νοσηλεία σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Παρ' όλα αυτά συμφώνησε και ο ίδιος, για να μην υπάρχει καμία απολύτως ‘σκιά’ για την ψυχική του υγεία να κάνει κάποιες εξετάσεις. Τα αποτελέσματα βγήκαν και πλέον ‘με τη βούλα’ -κατά το κοινώς λεγόμενο- ο Γιώργος είναι απόλυτα υγιής. Δεν πάσχει από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας», τόνισε ο δικηγόρος του δημοφιλούς τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 το βράδυ της Πέμπτης 21 Αυγούστου.

«Κρίθηκε ότι ο Γιώργος δεν χρήζει ούτε ψυχιατρικής παρακολούθησης ή επανεξέτασης ούτε θα ξαναπάει στο Δρομοκαΐτειο», πρόσθεσε.

«Αισθάνεται ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος. Αλλά απόλυτα δικαιωμένος», τόνισε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Επανέλαβε δε ότι η αιτία αυτής της περιπέτειας στην οποία μπήκε, «οφείλεται στη δικαστική διένεξη με την οικογένειά του». «Μια δικαστική διένεξη που θα είχε εξέλιξη με την κατάθεση μηνύσεων, από την πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη, για σοβαρά ποινικά αδικήματα οικονομικής φύσεως που έχουν διαπραχθεί εις βάρος του». Όπως είπε μάλιστα πρόκειται για «αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα, όχι απλά πλημμελήματα».

Όσον αφορά το αίτημα μελών της οικογένειας του τραγουδιστή για τη νοσηλεία του σε ψυχιατρικό ίδρυμα, έκανε λόγο για «μεθόδευση», τονίζοντας ότι η πρώτη εργάσιμη μέρα την οποία οι γιατροί μπορούσαν να κρίνουν την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν η Δευτέρα 18 Αυγούστου. «Με το δεδομένο ότι το αίτημα έγινε αμέσως πριν την αργία του Δεκαπενταύγουστου, μεθοδεύτηκε η όλη κατάσταση προκειμένου ο Γιώργος να εγκλωβιστεί, να ταλαιπωρηθεί και να παραιτηθεί ενδεχομένως από τις διεκδικήσεις και τα δικαιώματά του», είπε ο Γιώργος Μερκουλίδης.

«Η μεθόδευση αυτή έγινε από την οικογένειά του», τόνισε ο δικηγόρος του τραγουδιστή. «Το έχουμε πει χωρίς περιφράσεις», πρόσθεσε.

Συγκλονίζει το βίντεο μέσα από το ψυχιατρείο

Την ίδια ώρα, συγκλονίζει το βίντεο που ανέβασε χθες Πέμπτη (21/8) ο Γιώργος Μαζωνάκης στα social media, το οποίο είναι τραβηγμένο από τον ίδιο τον τραγουδιστή μέσα στο δωμάτιο που βρισκόταν στο Δρομοκαΐτειο ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Κρατώντας το κινητό του, καταγράφει τον χώρο που τον φιλοξενεί και είναι σοκαριστικό να βλέπει κανείς τα κάγκελα μπροστά στο παράθυρο, το πόσο μικρό είναι το δωμάτιο, σαν ένα μικρό κελί, αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται! «15 Αυγούστου... Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού. Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω ακόμα. Συνεχίζεται...», έγραψε στη συνέχεια στο story του.



Το εξίσου σοκαριστικό είναι όταν -στο ίδιο βίντεο- ο Μαζωνάκης κάνει ζουμ σε κάτι που είχε γράψει στον τοίχο ένας άλλος τρόφιμος που νοσηλευόταν στο ίδιο δωμάτιο: «Ήμουν εδώ μαζί με το κακό, αλλά το καλό επικρατεί». Με αυτή την κίνηση είναι λες και ο Μαζωνάκης θέλει να περάσει το δικό του μήνυμα, ότι δηλαδή στο τέλος όλης αυτής της περιπέτειας θα βγει νικητής!