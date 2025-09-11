Με ακόμα νωπή την πρόσφατη περιπέτεια που είχε όταν η οικογένειά του ζήτησε τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει επιλέξει να είναι πιο εξωστρεφής και να μοιράζεται πιο συχνά στιγμές της καθημερινότητάς του με τους followers του.

Έχει καταλάβει πολύ καλά τη δύναμη που έχουν τα social media και μετά από όσα πέρασε έχει αποφασίσει να τα χρησιμοποιεί υπέρ του, αφού μόνο έτσι μπορεί να επικοινωνεί τα όσα του συμβαίνουν, τα όσα νιώθει, αισθάνεται και βιώνει και όχι να αφήνει τρίτους να αποφασίζουν για εκείνον και να διαρρέουν ψευδείς ειδήσεις…

«Ο Μαζώ στο ΤΤ»

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram ο Μαζώ ξεκαθαρίζει τις προθέσεις του. «Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, εύχομαι να είστε καλά. Σύντομα παρακαλώ μπαίνω και ανεβαίνω στο ΤΤ! Ο Μαζώ στο ΤΤ. Για να δούμε…», λέει και φυσικά αναφέρεται στον λογαριασμό που ετοιμάζεται να ανοίξει στην πολύ δημοφιλή πλατφόρμα TikTok, με στόχο να αποκτήσει πρόσβαση και σε ένα άλλο κοινό, πιο νεανικό, που θέλει να ενημερώνεται άμεσα και χωρίς φλυαρίες.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φτιάχνει λογαριασμό στο TikTok για να τα «χώνει» σε όσους θέλουν το κακό του pic.twitter.com/TY9eoLTjsN — Flash.gr (@flashgrofficial) September 11, 2025

Η μάχη συνεχίζεται

Το επόμενο διάστημα θα είναι ένα συνεχές πηγαινέλα στα δικαστήρια, αφού όπως έχει ξεκαθαρίσει ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης, ο πελάτης του θα καταθέσει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχουν διαπραχθεί εις βάρος του και έχουν να κάνουν τόσο με την ακούσια νοσηλεία του, όσο και με θέματα πλαστογραφίας και υπεξαίρεσης.