Δικηγόρος Μαζωνάκη: «Θα πληρώσουν όσοι έκαναν τις παράνομες αυτές πράξεις»

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και της διαμάχης που έχει με την οικογένειά του. Ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, μίλησε το «Καλοκαίρι παρέα» για τις επόμενες κινήσεις του πελάτη του.

«Σήμερα θα μεταβούμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να υποβάλλουμε μήνυση εναντίον των φυσικών και ηθικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του Γιώργου αυτές τις λίγες μέρες στο δημόσιο ψυχιατρείο, το Δρομοκαΐτειο. Πρόκειται για τα μέλη της οικογένειάς του και μια φίλη τους που παλαιότερα είχε επαγγελματική σχέση με τον Γιώργο. Δεν θα στραφούμε εναντίον των γιατρών. Η μήνυση που κατατίθεται σήμερα έχει να κάνει με ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση. Ζητάμε την τιμωρία αυτών που προέβησαν σε αυτές τις παράνομες πράξεις. Θα ακολουθήσουν κι άλλες μηνύσεις και αγωγές.

Είναι τραγικό, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο. Ο Γιώργος βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση αλλά πρέπει πάνω από όλα να προασπίσει την προσωπικότητά του, την επαγγελματική και τη φυσική του υπόσταση. Διαφορετικά είδατε, τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί και κινδύνεψαν όλα αυτά. Ο Γιώργος είχε πάντοτε τη διάθεση να τα βρουν εξωδικαστικά πριν από το περιστατικό αυτό. Είναι από τους ανθρώπους που εξαντλεί τα περιθώρια προκειμένου να βρεθεί συμβιβαστική λύση, δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό».

«Το ότι τον παρακολουθούσαν είναι δεδομένο»

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης που συμμετείχε στην εκπομπή αποκάλυψε πως είχε βρεθεί στο σπίτι του Μαζωνάκη επειδή ο τραγουδιστής του είχε ζητήσει τη βοήθειά του επειδή πίστευε πως τον παρακολουθούν. «Παλαιότερα ο Γιώργος είχε απευθυνθεί σε μένα ζητώντας τη βοήθειά μου γιατί θεωρούσε ότι κάποιοι τον παρακολουθούν. Τον βοήθησα και έγιναν κάποια περιστατικά. Είχα πάει στο σπίτι του Γιώργου. Ο Γιώργος πήρε στα χέρια του τον δέκτη με τον οποίο τον παρακολουθούσαν, οπότε ξέρει αν τον άνοιξε. Εγώ του είπα να τον ανοίξει για να δει ακριβώς. Τον παρακολουθούσαν, βρήκαμε κοριό. Μου ζήτησε βοήθεια και του σύστησα έναν άνθρωπο».

Ο κ. Μερκουλίδης με τη σειρά του σχολίασε: «Μου το έχει αναφέρει το περιστατικό αυτό. Το ότι τον παρακολουθούσαν είναι δεδομένο, μου το έχει πει. Είχαν πρόσβαση στις κάμερες του σπιτιού του Γιώργου, αυτό είναι δεδομένο, από κει και πέρα δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Ο Γιώργος είναι στεναχωρημένος, πικραμένος, αγανακτισμένος. Όλο αυτό που κάνει είναι πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο, αλλά δυστυχώς είναι μονόδρομος γι’ αυτόν και αναγκάζεται να προβεί σε αυτή τη μήνυση».

«Τρελός» στο TikTok

Την ίδια στιγμή ο Γιώργος Μαζωνάκης... ξορκίζει το κακό και ανεβάζει στο TikTok το πρώτο του βίντεο. Εκεί, τον βλέπουμε ανεβασμένο στον καναπέ του σπιτιού να κρατά ένα μικρόφωνο πίστας και να λέει: «Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία» και στη συνέχεια μαζί με τη μουσική του παρέα να τραγουδάει το γνωστό του κομμάτι «Τρελός».