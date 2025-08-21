Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου, και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο και λίγες ώρες αργότερα ανάρτησε στον λογαριασμό του στα social media ένα βίντεο από τις στιγμές που έζησε μέσα στο δωμάτιο του ψυχιατρείου, το οποίο τράβηξε ανήμερα της Παναγίας.

Γιώργος Μαζωνάκης: Το συγκλονιστικό του βίντεο από το δωμάτιό του στο Δρομοκαΐτειο pic.twitter.com/xquahPe9Oy — Flash.gr (@flashgrofficial) August 21, 2025

Το καλό επικρατεί

Κρατώντας το κινητό του, καταγράφει τον χώρο που τον φιλοξενεί και είναι σοκαριστικό να βλέπει κανείς τα κάγκελα μπροστά στο παράθυρο, το πόσο μικρό είναι το δωμάτιο, σαν ένα μικρό κελί, αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται! «15 Αυγούστου... Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού. Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω ακόμα. Συνεχίζεται...», έγραψε στη συνέχεια στο story του.

Το εξίσου σοκαριστικό είναι όταν -στο ίδιο βίντεο- ο Μαζωνάκης κάνει ζουμ σε κάτι που είχε γράψει στον τοίχο ένας άλλος τρόφιμος που νοσηλευόταν στο ίδιο δωμάτιο: «Ήμουν εδώ μαζί με το κακό, αλλά το καλό επικρατεί». Με αυτή την κίνηση είναι λες και ο Μαζωνάκης θέλει να περάσει το δικό του μήνυμα, ότι δηλαδή στο τέλος όλης αυτής της περιπέτειας θα βγει νικητής!

φωτογραφία Instagram

«Καλοστημένη παγίδα»

Υπενθυμίζουμε πως την Πέμπτη 14 Αυγούστου ο τραγουδιστής οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο, με εισαγγελική εντολή και στη συνέχεια, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, κατήγγειλε πως κατέληξε εκεί παρά τη θέλησή του. Ταυτόχρονα μίλησε για μια «καλοστημένη παγίδα» από πρόσωπα του στενού οικογενειακού του κύκλου λέγοντας χαρακτηριστικά: «Με τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί».