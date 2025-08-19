Μαζωνάκης: Οι πρώτες ώρες μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο - Το δείπνο και οι επόμενες κινήσεις

Ήρεμα κύλησαν για τον Γιώργο Μαζωνάκη, οι πρώτες 24 ώρες μετά το εξιτήριο που έλαβε από το Δρομοκαΐτειο τη Δευτέρα (18/8), ύστερα από νοσηλεία 5 ημερών στο ψυχιατρείο.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής προσπαθεί να διαχειριστεί την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκε και προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του. Όπως έχει καταγγείλει ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσω του δικηγόρου του, η νοσηλεία στο ψυχιατρείο έγινε χωρίς την συγκατάθεσή του μετά από αίτημα στενών συγγενικών προσώπων, συγκεκριμένα της αδελφής και του πατέρα του, με τα οποία βρίσκεται σε δικαστική διένεξη.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του τραγουδιστή, Γιώργο Μερκουλίδη, το αίτημα για την ακούσια νοσηλεία του έγινε λίγο πριν κατατεθούν από τον Γιώργο Μαζωνάκη μηνύσεις στα συγκεκριμένα πρόσωπα, χωρίς ο ίδιος ο τραγουδιστής να αντιμετωπίζει κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα και αμέσως πριν το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα να βγει άμεσα από το ψυχιατρείο.

Το δείπνο με τον δικηγόρο του και οι επόμενες εμφανίσεις

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» στον ΑΝΤ1, μετά την έξοδό του από το Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στο σπίτι του και λίγο αργότερα δείπνησε με τον δικηγόρο του στην Αθήνα.

Η κατάσταση της υγείας του περιγράφεται ως σταθερή και διαχειρίσιμη, ενώ προσπαθεί να παραμείνει ψύχραιμος και συγκροτημένος.

Σύμφωνα με δηλώσεις του συνηγόρου του, ο οποίος τον επισκέφθηκε στο ψυχιατρείο, οι συνθήκες νοσηλείας ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές και δύσκολες, ακόμη και για κάποιον που δεν πάσχει από ψυχικό νόσημα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για ενδεχόμενη συνέντευξη του τραγουδιστή σε κάποιο μέσο ενημέρωσης, ενώ σε ισχύ παραμένει η επαγγελματική συμφωνία του με το νυχτερινό κέντρο Fever για την ερχόμενη φθινοπωρινή σεζόν.

Ακόμα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ANT1, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις προκειμένου «να κλείσει αυτό που προβλέπει η σχετική νομοθεσία». Ο τραγουδιστής φαίνεται ότι αρχικά θέλει να κάνει ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ψυχική του υγεία.

Πάντως, πέρα από την πικρία και την απογοήτευσή του για την ακούσια νοσηλεία του, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση.