Το ξέσπασμα Μαζωνάκη μέσα από το «Δρομοκαΐτειο»: «Άθλια μεθόδευση ο εγκλεισμός μου»

Μήνυμα μέσα από το «Δρομοκαΐτειο» έστειλε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος βρίσκεται στο ψυχιατρικό νοσοκομείο από το πρωί της Πέμπτης 14 Αυγούστου. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μαζωνάκης που βρίσκεται ακόμη στο «Δρομοκαΐτειο» δήλωσε στο Star πως δεν «πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους».



Παράλληλα τονίζει πως «υπήρχε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή την δοκιμασία» και ευχαριστεί τον κόσμο για την συμπαράσταση.



Συγκεκριμένα το μήνυμα του Γιώργου σύμφωνα με το Star είναι το ακόλουθο: «Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ και ερήμην μου.



Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους.



Υπήρχε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή την δοκιμασία.



Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του fever για την αμέριστη συμπαράσταση, για την στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή την δύσκολη προσωπική στιγμή.



Νοιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας».

Αύριο παίρνει εξιτήριο



Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναμένεται να πάρει αύριο Δευτέρα 18 Ιουλίου εξιτήριο από το νοσοκομείο καθώς όπως έχει τονίζει ο δικηγόρος του «αύριο επιστρέφει στο σπίτι του».



Πλέον με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι επόμενες κινήσεις απέναντι στον στενό οικογενειακό του κύκλο, με τον οποίο είναι σε κόντρα, καθώς όπως είχε κάνει γνωστό ήτα έτοιμος να καταθέσεις μήνυση κατά της αδερφής του.



Να θυμίσουμε πως χθες Σάββατο 16 Αυγούστου η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη με ανακοίνωση είχε ξεκαθαρίσει πως ««αξία έχει η υγεία και η ζωή του Γιώργου, οτιδήποτε άλλο δεν μας αγγίζει».



Η ανακοίνωση είχε ως εξής: «Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας.



Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό».