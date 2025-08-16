«Με τον Γιώργο»: Στο πλευρό του Μαζωνάκη η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου - Η ανάρτηση όλο νόημα

Η περιπέτεια του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται, καθώς ο δημοφιλής τραγουδιστής εξακολουθεί να νοσηλεύεται παρά τη θέλησή του στο «Δρομοκαΐτειο», με εισαγγελική εντολή. Την ώρα που ο «Μαζώ» κάνει λόγο για «καλοστημένη παγίδα» από πρόσωπα του στενού οικογενειακού του κύκλου, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου του έστειλε δημόσιο μήνυμα συμπαράστασης.

Η γνωστή ηθοποιός ανέβασε story στο Instagram μία φωτογραφία όπου απεικονίζεται η ίδια με τον Γιώργο Μαζωνάκη, κρατώντας αγκαλιά τα κατοικίδιά τους. «Με τον Γιώργο!!!», σημείωσε στη φωτογραφία η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσει τη στήριξή της στον φίλο και κουμπάρο της.

Οι δύο καλλιτέχνες συνδέονται με πολυετή και βαθιά φιλία. Ο Γιώργος Μαζωνάκης άλλωστε ήταν ο κουμπάρος στον γάμο της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου με τον πρώην σύζυγό της Βαγγέλη Μητρογιάννη. Και παρά το διαζύγιο, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και ο Γιώργος Μαζωνάκης παρέμειναν καλοί φίλοι.

Instagram/alexandrapaleologou

«Με τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί»

Αναταραχή στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση πως ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 14 Αυγούστου στο Δρομοκαΐτειο, με εισαγγελική εντολή. Ο γνωστός τραγουδιστής, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, καταγγέλλει πως οδηγήθηκε σε δημόσια ψυχιατρική κλινική παρά τη θέλησή του και μιλά για «καλοστημένη παγίδα» από πρόσωπα του στενού οικογενειακού του κύκλου.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μιλώντας αποκλειστικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 εκφράζει την οργή του σημειώνοντας πως «θέλουν να με εξοντώσουν συγγενικά πρόσωπα εξυπηρετώντας τα ιδιοτελή τους συμφέροντα. Με τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μιλώντας αποκλειστικά στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star, ο συνήγορος του καλλιτέχνη, Γιώργος Μερκουλίδης, περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση του πελάτη του:

«Ο Γιώργος είναι καλά στην υγεία του, αλλά βαθιά πικραμένος και αγανακτισμένος για την άθλια μεθόδευση που υπήρξε από στενά μέλη της οικογένειάς του. Είναι δυνατός και πιστεύουμε ότι αυτή η περιπέτεια θα τελειώσει σύντομα».

«Καμία επαφή με την οικογένειά του»

Ο κ. Μερκουλίδης αποκάλυψε επίσης ότι εδώ και δυόμιση χρόνια δεν υπάρχει καμία φυσική επαφή του Μαζωνάκη με την οικογένειά του, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαμάχη. Η μοναδική συνάντηση έγινε πριν από τέσσερις μήνες, στο σπίτι του τραγουδιστή, παρουσία δικηγόρων, χωρίς να υπάρξει συμφωνία , με τις δύο πλευρές να προετοιμάζονται να λύσουν τις διαφορές τους στις δικαστικές αίθουσες.