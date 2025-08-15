Γιώργος Μαζωνάκης: Από το Δρομοκαΐτειο στις βαριές κατηγορίες – «Με τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί»

Η υπόθεση Μαζωνάκη παίρνει νέα τροπή, με λεπτομέρειες που προκαλούν αίσθηση. Το πρωί της Πέμπτης 14 Αυγούστου, λίγες ώρες πριν οδηγηθεί με εισαγγελική εντολή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο», ο δημοφιλής τραγουδιστής φέρεται να βρισκόταν σε σύγχυση, εκτοξεύοντας βαρύτατες φράσεις σε ανθρώπους του στενού του κύκλου: «Όλοι έξω, φύγετε, είστε έμποροι ναρκωτικών».

Η ατμόσφαιρα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν ηλεκτρισμένη. Οι παρόντες μιλούν για ασυνήθιστη ένταση και συμπεριφορά που προκάλεσε αμηχανία αλλά και ανησυχία.



Η εισαγγελική παρέμβαση , όπως αποκαλύπτεται , ήρθε μετά από αίτημα της αδελφής και του πατέρα του τραγουδιστή. Στο σχέδιο προβλέπεται σύντομα μεταφορά του σε ιδιωτική κλινική, κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας.

Το παρελθόν των «εκρήξεων»

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Μαζωνάκη συζητείται εκτός σκηνής. Μόλις τον Ιούνιο, σε συναυλία στο «Χαλκάνορα Ιδαλίου» στη Λευκωσία, ο καλλιτέχνης είχε διακόψει την εμφάνισή του για να εντοπίσει – όπως είπε – τους «ξεφτίλες» και τους «μάγκες» που προκάλεσαν επεισόδιο στο κοινό. Τότε είχε δηλώσει: «Πέρασα πολύ καλά… Πρέπει να σέβονται τους άλλους, τίποτα άλλο».

Η σκληρή απάντηση: «Άθλια μεθόδευση»

Μετά τα γεγονότα της Πέμπτης, ο τραγουδιστής, μέσω του δικηγόρου του Γιώργου Β. Μερκουλίδη, εξαπέλυσε επίθεση σε όσους, όπως λέει, μεθόδευσαν τον εγκλεισμό του: «Ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή έγινε εν αγνοία και χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Πρόσωπα του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος, με τα οποία βρίσκομαι σε δικαστική διαμάχη και ετοιμαζόμουν να μηνύσω για κακουργήματα, με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μια κόλλα χαρτί. Η μεθόδευση έγινε παραμονή Δεκαπενταύγουστου για να εκμεταλλευτούν την αργία και το Σαββατοκύριακο».

Κλείνοντας, ο Μαζωνάκης σημείωσε με νόημα: «Είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός. Ο Ναπολέοντας έλεγε: νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο αλλά αυτός που επικρατεί».