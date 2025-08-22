Δικηγόρος Μαζωνάκη: «Ο Γιώργος είναι πικραμένος και αγανακτισμένος, αλλά είναι μια χαρά»

Τα πράγματα στη θέση τους θέλησε να βάλει ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, ο οποίος μιλώντας στο «Καλοκαίρι παρέα» έδωσε όλο το χρονικό της νέας παρουσίας του πελάτη του στο Δρομοκαΐτειο. «Τη Δευτέρα (18/8) διαπιστώθηκε ότι ο Γιώργος δεν χρήζει νοσηλείας. Συμφώνησε όμως, για να μην υπάρχει καμία σκιά σε ό,τι αφορά την ψυχική του υγεία, να κάνει κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις. Πήγαμε λοιπόν την Πέμπτη (22/8) στην ψυχιατρική κλινική από την κεντρική είσοδο γύρω στις 12.30 και βγήκαμε πάλι από την κεντρική είσοδο γύρω στις 15.00. Ο Γιώργος επέλεξε να μην κάνει δηλώσεις, δεν ήθελε, είναι σεβαστό και ανθρώπινο. Από εκεί και πέρα δεν κρυφτήκαμε. Οι γιατροί έκριναν ότι δεν χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας, δεν χρήζει νοσηλείας και πλέον -με τη βούλα, επίσημα- πήρε το οριστικό εξιτήριο.

Ο Γιώργος βγήκε από αυτή την περιπέτεια δυνατός και αλώβητος. Είναι ασφαλώς προβληματισμένος, πικραμένος και αγανακτισμένος, αλλά είναι μια χαρά! Η κατάστασή του είναι εξαιρετική, είναι μια χαρά. Επαγγελματικά θα κάνει σύντομα κάποια εξαιρετικά βήματα, πέρα από τη συμφωνία που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με το σχήμα που θα έκανε τις χειμερινές του εμφανίσεις».

Το βίντεο

Ο κ. Μερκουλίδης αναφέρθηκε και στο περιβόητο βίντεο που ανάρτησε ο τραγουδιστής στο Instagram, καθώς επίσης και στα όσα βίωσε μέσα στο Δρομοκαΐτειο. «Το μήνυμα που είδαμε στο βίντεο, προϋπήρχε στον τοίχο, δεν το έγραψε εκείνος. Ο Γιώργος δεν ήταν απομονωμένος. Δεν μπορείς να μην έρθεις σε επαφή με τους άλλους ανθρώπους που νοσηλεύονται. Υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι και τουαλέτες, οπότε συναναστρέφεσαι αναγκαστικά με αυτούς τους ανθρώπους. Βρέθηκα δύο ώρες εκεί και πραγματικά ένιωσα πολύ άβολα και άσχημα. Υπάρχουν βαριά περιστατικά, παρόλο που είναι σε φαρμακευτική αγωγή και σε καταστολή… Άκουσα κραυγές, φωνές…»

Παραβίαση δεδομένων

Ο δικηγόρος του Μαζωνάκη αναφέρθηκε επίσης και στην παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του πελάτη του το μεσημέρι της 14ης Αυγούστου όταν η είδηση διέρρευσε στα ΜΜΕ. «Υπήρξε παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων και μάλιστα των πιο ευαίσθητων. Αναγκαστήκαμε τότε να βγάλουμε ανακοίνωση γιατί τότε η περιρρέουσα ατμόσφαιρα ήταν ότι ο Γιώργος έχει πρόβλημα, περαστικά σου Γιώργο, είμαστε κοντά σου… Όλοι πίστευαν ότι υπήρχε κάτι σοβαρό, δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι μέλη του στενού του οικογενειακού του κύκλου θα προέβαιναν σε τέτοιες ενέργειες».