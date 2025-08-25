Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα ηχηρή παρέμβαση από την οικογένεια - «Δεν ζήτησε η Βάσω τον εγκλεισμό του»

Απαντήσεις όσον αφορά την αίτηση για την ψυχιατρική νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε η οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή, με νέα της επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης σήμερα Δευτέρα (25/8).

Όπως διασαφηνίζεται στην επιστολή, η αδερφή του, Βάσω, με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε δικαστική διένεξη, δεν εμπλέκεται στον εγκλεισμό του στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο». Η οικογένεια τονίζει ότι το αίτημα για την ψυχιατρική εξέταση του αγαπημένου τραγουδιστή, υπέβαλε η μητέρα του, Βάσω.

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη εκτάκτως στο «Δρομοκαΐτειο» στις 14 Αυγούστου. Σύμφωνα με την πλευρά του τραγουδιστή, τον οποίο εκπροσωπεί δημόσια ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης, η εισαγωγή του στο ψυχιατρείο έγινε χωρίς τη συγκατάθεσή του και επρόκειτο για μεθόδευση της οικογένειάς του, καθώς ο τραγουδιστής δεν αντιμετωπίζει κάποιο ψυχιατρικό νόσημα που να χρήζει νοσηλείας.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή έχει τονίσει ότι η κίνηση αυτή έγινε λίγο πριν η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη υποβάλει μηνύσεις για κακουργήματα σε βάρος προσώπων της οικογένειάς του, επομένως η αίτηση για τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο έγινε προκειμένου να κάμψει το ηθικό του και να παραιτηθεί από τις νομικές του διεκδικήσεις.

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη

Αναλυτικά, στην επιστολή της οικογένειας προς τα ΜΜΕ αναφέρεται:

«Στις 4 Αυγούστου 2025, κατατέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, αίτηση για ακούσια εξέταση. Την αίτηση, την υποβάλλαμε η μητέρα Κλειώ Μαζωνάκη και η αδελφή Μαρία Μαζωνάκη, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα Μανώλη Μαζωνάκη.

Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω Μαζωνάκη.

Δυστυχώς για προφανείς λόγους σκοπιμότητας, επελέγη η στοχοποίηση της, ώστε να επιχειρηθεί η σύνδεση της αίτησης μας, με υπόθεση αστικής φύσεως, η οποία μάλιστα είχε απολύτως θετική έκβαση για τη Βάσω Μαζωνάκη, αφού εξεδόθη ήδη υπέρ της, δικαστική απόφαση, η οποία έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της.

Επαναλαμβάνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ότι για εμάς, την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει και δεν το προσεγγίζουμε.

Αποτελεί δε, ύψιστη ανάγκη για μια μάνα, να διατηρεί το δικαίωμα να ανησυχεί για το παιδί της και όταν το βλέπει να κινδυνεύει να κάνει το παν για να το προστατεύσει».

«Η Βάσω ενορχήστρωσε τη νοσηλεία»: Τι απαντά ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη

«Η Βάσω ήταν στο Δρομοκαΐτειο και προσπαθούσε να μεταπείσει τους γιατρούς», δήλωσε από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, απαντώντας στη νέα παρέμβαση της οικογένειας του τραγουδιστή, μέσω του MEGA και της εκπομπής «Live News».

Όπως είπε, από την πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη δεν ειπώθηκε ότι ήταν συγκεκριμένα η αδερφή του, Βάσω, εκείνη που υπέβαλε την αίτηση για την ψυχιατρική νοσηλεία του. Ωστόσο, η εμπλοκή της στη διαδικασία είναι βέβαιη, όπως τόνισε ο Γιώργος Μερκουλίδης, καθώς ανέφερε -για πρώτη φορά- ότι τη Δευτέρα (18/8) το πρωί, στο Δρομοκαΐτειο, βρέθηκε και η Βάσω Μαζωνάκη, μαζί με την άλλη αδερφή του τραγουδιστή. Οι δύο αδερφές του, έλεγαν στους γιατρούς ότι ο Γιώργος αντιμετωπίζει πρόβλημα και χρειάζεται η παραμονή του στο ψυχιατρείο, υποστήριξε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη.