«Είναι επικίνδυνος, τον πιάνουν κρίσεις»: Τι είπε η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη στον εισαγγελέα

Μια αιφνιδιαστική επίσκεψη μελών της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη στο σπίτι του τραγουδιστή, κατά την οποία ο ίδιος φέρεται να εξοργίστηκε, έπαιξε καταλυτικό ρόλο για να υποβληθεί το αίτημα για την ψυχιατρική νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το MEGA και η εκπομπή «Live News», περίπου 15 ημέρες πριν οδηγηθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Δρομοκαΐτειο, μετά από αίτημα της μητέρας του Κλειούς και της αδερφής του, Μαρίας, συγγενικά πρόσωπα του τραγουδιστή πραγματοποίησαν απροειδοποίητη επίσκεψη σπίτι του. Πιθανότατα επρόκειτο για την μητέρα του και την Μαρία Μαζωνάκη, που λίγες ημέρες μετά υπέβαλαν και το αίτημα για την ψυχιατρική νοσηλεία.

Στη διάρκεια της επίσκεψης, ο Γιώργος Μαζωνάκης -ενώ στην αρχή ήταν ήρεμος- φέρεται να θύμωσε και να ξέσπασε. Σημειώνεται ότι οι γονείς του τραγουδιστή και η αδερφή του, Μαρία, έχουν ταχθεί με το μέρος της Βάσως Μαζωνάκη, στη δικαστική διένεξη που έχει ξεσπάσει μεταξύ τους. Μετά το ξέσπασμα του τραγουδιστή, οι συγγενείς του αποχώρησαν προβληματισμένοι. Τότε ήταν που φέρεται να πήραν την απόφαση να ζητήσουν εισαγγελική εντολή για τον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη σε ψυχιατρείο.

«Είναι κλεισμένος σπίτι του, τον πιάνουν κρίσεις πανικού»

Στον αντίποδα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν υπέβαλαν το αίτημα για την ψυχιατρική νοσηλεία του τραγουδιστή, οι γονείς του Γιώργου Μαζωνάκη και η αδελφή του, Μαρία, κατέθεσαν στις Αρχές ότι είναι κλεισμένος στο σπίτι του για μήνες, ότι είναι επικίνδυνος για να κάνει κακό στον εαυτό του ή ενδεχομένως και σε άλλους και ότι τον πιάνουν κρίσεις πανικού.

Ωστόσο, από την πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζεται συνεχώς ότι οι συγγενείς του δεν θα μπορούσαν να έχουν αυτή τη γνώση, εφόσο έχουν διακόψει τις επαφές εδώ και πολλούς μήνες.

«Ήταν συνεργάσιμος»

«Ήρθε με συνοδεία αστυνομικών στο εφημερεύον νοσοκομείο που ήταν το Δρομοκαίτειο. Εκεί, δύο ψυχίατροι αποφάσισαν ότι θα πρέπει να νοσηλευτεί», ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, για την εισαγωγή του Γιώργου Μαζωνάκη στο ψυχιατρείο.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο τραγουδιστής επέδειξε απόλυτα συνεργάσιμη στάση κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο ψυχιατρικό ίδρυμα, ενώ, όπως τόνισαν γιατροί, δεν ήταν επικίνδυνος ούτε για τον εαυτό του ούτε για άλλο άτομο.

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο στις 14 Αυγούστου, βγήκε με θεραπευτική άδεια στις 18 Αυγούστου και έλαβε οριστικό εξιτήριο στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας.