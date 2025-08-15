Γιώργος Μαζωνάκης: Πικραμένος και αγανακτισμένος - «Θέλουν να με εξοντώσουν»

Αναταραχή στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση πως ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 14 Αυγούστου στο Δρομοκαΐτειο, με εισαγγελική εντολή. Ο γνωστός τραγουδιστής, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, καταγγέλλει πως οδηγήθηκε σε δημόσια ψυχιατρική κλινική παρά τη θέλησή του και μιλά για «καλοστημένη παγίδα» από πρόσωπα του στενού οικογενειακού του κύκλου.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μιλώντας αποκλειστικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 εκφράζει την οργή του σημειώνοντας πως «θέλουν να με εξοντώσουν συγγενικά πρόσωπα εξυπηρετώντας τα ιδιοτελή τους συμφέροντα. Με τύλιξαν σε μια κόλα χαρτί» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μιλώντας αποκλειστικά στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star , ο συνήγορος του καλλιτέχνη, Γιώργος Μερκουλίδης, περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση του πελάτη του:

«Ο Γιώργος είναι καλά στην υγεία του, αλλά βαθιά πικραμένος και αγανακτισμένος για την άθλια μεθόδευση που υπήρξε από στενά μέλη της οικογένειάς του. Είναι δυνατός και πιστεύουμε ότι αυτή η περιπέτεια θα τελειώσει σύντομα».

«Καμία επαφή με την οικογένειά του»

Ο κ. Μερκουλίδης αποκάλυψε επίσης ότι εδώ και δυόμιση χρόνια δεν υπάρχει καμία φυσική επαφή του Μαζωνάκη με την οικογένειά του, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαμάχη. Η μοναδική συνάντηση έγινε πριν από τέσσερις μήνες, στο σπίτι του τραγουδιστή, παρουσία δικηγόρων, χωρίς να υπάρξει συμφωνία , με τις δύο πλευρές να προετοιμάζονται να λύσουν τις διαφορές τους στις δικαστικές αίθουσες.