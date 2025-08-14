Δημοφιλής τραγουδιστής εισήχθη σε δημόσια ψυχιατρική κλινική

Δημοφιλέστατος λαϊκός τραγουδιστής, με πλούσια καριέρα και χιλιάδες φανατικούς θαυμαστές, φέρεται να περνά μια περιπέτεια υγείας καθώς υπάρχει πληροφορία που τον θέλει να έχει εισαχθεί για νοσηλεία σε δημόσια ψυχιατρική κλινική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flash.gr, ο τραγουδιστής φέρεται να μεταφέρθηκε στην δημόσια ψυχιατρική κλινική την Πέμπτη (14/8). Η εισαγωγή του στην ψυχιατρική κλινική έγινε -σύμφωνα με πληροφορίες- μετά από εισαγγελική διάταξη, έπειτα από σχετικό αίτημα που υπέβαλλαν η αδελφή και ο πατέρας του γνωστού τραγουδιστή.

Οι ακριβείς λόγοι της επίσκεψης στο νοσοκομείο και της εισαγωγής του στην ψυχιατρική κλινική δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί. Αυτό που λέγεται είναι ότι ο τραγουδιστής - που παλαιότερα είχε μιλήσει ανοιχτά για μια διαταραχή που αντιμετώπιζε - φέρεται ότι θα μεταφερθεί για περεταίρω νοσηλεία σε ιδιωτική κλινική.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα ψυχικής υγείας. Στο παρελθόν έχε πει δημόσια ότι έχει χρειαστεί να ζητήσει την βοήθεια ειδικών καθώς και ότι έχει νοσηλευτεί.