Μαρία Μαζωνάκη: «Θέλω να πω στον Γιώργο, ότι τον αγαπώ»

Η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Το ’χουμε» για τον αδερφό της και για όλα όσα έχει μέσα στην καρδιά της για εκείνον. «Δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Ξέρω ότι αγαπάτε την οικογένεια και θέλετε το καλύτερο. Τον Γιώργο τον αγαπάμε, δεν θέλουμε να δώσουμε περαιτέρω έκταση.

Τον αγαπάμε, θα είμαστε δίπλα του όποτε κι αν μας χρειαστεί. Το μόνο μήνυμα που θέλω να του στείλω είναι ότι τον αγαπώ, μόνο αυτό. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Το σίγουρο είναι ότι όλα γίνονται με αγάπη και υπάρχει αγάπη και από τις δύο πλευρές. Αρκετές φορές έχω προσπαθήσει να μιλήσω μαζί του, αλλά ας μην το συζητάμε. Αν βρισκόμασταν, θα του έλεγα ότι τον αγαπάω» σχολίασε η Μαρία Μαζωνάκη που δεν βγαίνει συχνά στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Ανυπομονώ να τον δω»

Το προσεχές διάστημα ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στις καρέκλες του τάλεντ σόου του ΣΚΑΪ «The Voice of Greece», αλλά και στις πίστες των νυχτερινών κέντρων. Η Μαρία Μαζωνάκη δήλωσε πως θα τον παρακολουθήσει. «Φυσικά και ανυπομονώ να τον δω και είμαι σίγουρη ότι θα σκίσει. Στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται είναι δύσκολο να πάω επειδή έχω τα παιδάκια μου τώρα, θα ήθελα πολύ όμως».

Έχουν περάσει μόλις λίγες εβδομάδες μετά την έξοδο του αδελφού της, Γιώργου Μαζωνάκη από το Δρομοκαΐτειο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το πρόσωπο που ζήτησε τη νοσηλεία του τραγουδιστή ήταν η ίδια του η μητέρα, οπότε σίγουρα παρά τις όποιες προσπάθειες προσέγγισης η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στην αρχή της…