Γιώργος Μαζωνάκης: Θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο – Οι δηλώσεις του και η αντίδραση της οικογένειας

Εκτός Δρομοκαΐτειου με θεραπευτική άδεια βρίσκεται από τη Δευτέρα ο Γιώργος Μαζωνάκης , μετά την ακούσια εισαγωγή του στο ψυχιατρικό νοσοκομείο κατόπιν εισαγγελικής εντολής που εκδόθηκε την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου.

Η εισαγωγή του τραγουδιστή, ύστερα από αίτημα της οικογένειάς του, προκάλεσε «θύελλα» αντιδράσεων στα social media, ενώ ακολούθησε ανταλλαγή ανακοινώσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές μέσω δικηγόρων.

Ο καλλιτέχνης παρέμεινε τρία 24ωρα σε θάλαμο, παρακολουθούμενος στενά από τους γιατρούς, πριν του χορηγηθεί θεραπευτική άδεια , ένα μέτρο που προβλέπεται για περιπτώσεις ακούσιας νοσηλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άδεια ανανεώθηκε και πλέον οι θεράποντες γιατροί θα αποφασίσουν αν χρειάζεται ή όχι συνέχιση νοσηλείας.

«Ίσως εγώ να είμαι τρελός…»

Την Τετάρτη (20/8) ο Γιώργος Μαζωνάκης επανεμφανίστηκε μέσω Instagram, ανεβάζοντας βίντεο με ένα χάρτινο ομοίωμά του να τραγουδά το «Τρελός», συνοδεύοντάς το με τη φράση: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου…».

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να ’μαι τρελός» - Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο pic.twitter.com/MnmbtvVgMf — Flash.gr (@flashgrofficial) August 20, 2025

«Δεν πάσχω από ψυχικό νόσημα»

Ο ίδιος, μέσω του δικηγόρου του, ξεκαθάρισε: «Ο προσωρινός μου εγκλεισμός στο Δρομοκαΐτειο έγινε ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να με καθιστά επικίνδυνο ούτε για τον εαυτό μου ούτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία». Παράλληλα ευχαρίστησε συνεργάτες, θαυμαστές και φίλους για τη στήριξη: «Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας».

Η θέση της οικογένειας

Η οικογένεια του τραγουδιστή, μέσω ανακοίνωσης δικηγόρων, τόνισε πως μοναδικό της μέλημα είναι «η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του».

Το εξιτήριο και η επόμενη μέρα

Στις 18 Αυγούστου ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο έπειτα από πέντε ημέρες νοσηλείας. Σε σύντομη δήλωσή του έξω από το Δρομοκαΐτειο ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για την αντιμετώπισή τους και σημείωσε: «Όλα καλά, σας ευχαριστώ πολύ».

Οι επόμενες κινήσεις του αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς –σύμφωνα με πληροφορίες– ο καλλιτέχνης ετοιμάζεται να περάσει στην «αντεπίθεση» με νέες διευκρινίσεις και νομικές ενέργειες.