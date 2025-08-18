«Όλα μια χαρά»: Εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Πώς θα κινηθεί νομικά

Βγήκε από το Δρομοκαΐτειο νοσοκομείο το πρωί της Δευτέρας ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Η εξέταση από τους ψυχιάτρους έκρινε ότι δεν χρήζει ψυχιατρικής ή ψυχολογικής νοσηλείας, με αποτέλεσμα να πάρει τον δρόμο της εξόδου.

Σωτήρης Δημητρόπουλος/Eurokinissi

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας στο ANT1, εξήγησε πως ο τραγουδιστής δεν χρήζει ψυχιατρικής ή ψυχολογικής νοσηλείας, ενώ αναφέρθηκε και στις επόμενες κινήσεις του.

«Είναι συγκεκριμένα τα δεδομένα που πρέπει να υπάρχουν για να γίνει εκούσια νοσηλεία. Πρέπει ο ασθενής να μην έχει τη δυνατότητα να κρίνει την κατάστασή του και να αποτελεί κίνδυνο για τον εαυτό του και για τους γύρω του, ώστε να γίνει χωρίς τη συγκατάθεσή του. Τα συγκεκριμένα άτομα δεν έχουν καμία επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν χρήζει ψυχιατρικής ή ψυχολογικής νοσηλείας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σωτήρης Δημητρόπουλος/Eurokinissi

Ο δικηγόρος Γιώργος Μερκουλίδης επίσης πρόσθεσε: «Η τελευταία συζήτηση που είχαμε είναι ότι ο Γιώργος είναι αισιόδοξος και μιλάει με τη γιατρό του. Είναι λίγο καταβεβλημένος από όλη την υπόθεση, αλλά βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Αναμένεται να γίνουν ξανά εξετάσεις και το μεσημέρι – απόγευμα θα επιστρέψει στο σπίτι του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κινηθεί νομικά για όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες».