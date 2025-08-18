Τάκης Βαμβακίδης: Στο νοσοκομείο με οξεία πνευμονική εμβολή

Ένα σοβαρό περιστατικό με την υγεία του αντιμετωπίζει τις τελευταίες ημέρες ο Τάκης Βαμβακίδης. Την Πέμπτη 14 Αυγούστου ο ηθοποιός υπέστη οξεία πνευμονική εμβολή και -σύμφωνα με την εφημερίδα OnTime- μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Εκδρομή - προσκύνημα

Η σοβαρότητα της κατάστασής του ανάγκασε τους γιατρούς του αφενός να τον έχουν σε πλήρη ακινησία και αφετέρου να τον υποβάλλουν σε εξετάσεις και να του χορηγούν βαριά φαρμακευτική αγωγή. Μιλώντας στα οικεία του πρόσωπα ο Βαμβακίδης εξέφρασε τη στεναχώρια του διότι τις ημέρες αμέσως μετά τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου είχε οργανώσει εκδρομή - προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά.

Συγκεκριμένα στην εκδρομή αυτή συμμετείχαν 3 πούλμαν με πιστούς που θα έκαναν ένα μεγάλο οδοιπορικό στον Πόντο από τις 18 μέχρι τις 27 Αυγούστου. Στο πρόγραμμα υπήρχαν βραδιές με ποντιακή μουσική και αφηγήσεις κειμένων. Αυτή ήταν μια εκδρομή που ο ηθοποιός δεν ήθελε να χάσει, καθώς κατάγεται από τον Πόντο και ήθελε να επισκεφτεί τη γη που τόσο λάτρεψαν οι δικοί του και να προσκυνήσει στην Παναγία Σουμελά.

Τον έσωσε η Παναγία

Ο Τάκης Βαμβακίδης μίλησε στην εφημερίδα και -φανερά καταβεβλημένος και στεναχωρημένος που δεν θα μπορέσει να πάει στην εκδρομή- ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο λέγοντας χαρακτηριστικα: «Συγχωρέστε με αδέλφια! Η Παναγία με σκέπασε». Στο πλευρό του στο κρεβάτι του πόνου υπάρχει μια εικόνα της Παναγίας Σουμελά που την έχει σαν φυλαχτό γιατί σε αυτήν προσεύχεται και Αυτή του δίνει δύναμη για να κερδίσει τη μεγάλη αυτή μάχη…