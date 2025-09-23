Βαμβακίδης για Καρρά: «Όσο ανέβαινε η καριέρα και τα οικονομικά, τόσο πιο απλός και σεμνός γινόταν»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» έδωσε ο Τάκης Βαμβακίδης και αναφέρθηκε στην περιπέτεια υγείας που είχε, αλλά και στον Βασίλη Καρρά με τον οποίο τους συνέδεε βαθιά φιλία. Μια φιλία που συνεχίζεται με την σύζυγο του αείμνηστου τραγουδιστή.

«Ήταν αγνός, αληθινός φίλος. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Όσο ανέβαινε η καριέρα, η δόξα και τα οικονομικά, τόσο πιο απλός και σεμνός γινόταν. Προς το παιδί της, η γυναίκα του είναι «βράχος» σαν να είναι δυο φορές ο Βασίλης εδώ» είπε συγκινημένος.

Μίλησε όμως και για τον επιτυχημένο σκηνοθέτη Μανούσο Μανουσάκη και εξομολογήθηκε: «Τον Μανούσο Μανουσάκη τον αγαπώ και πονάω πολύ που έφυγε ξαφνικά και δεν έκανε τις δημιουργίες που είχε στο μυαλό του».

Πριν από περίπου έναν μήνα, ο ηθοποιός υπέστη οξεία πνευμονική εμβολή και είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Σωτηρία». Μιλώντας σήμερα για αυτό το περιστατικό δηλώνει τυχερός και λέει χαρακτηριστικά: «Είχα μεγάλη τύχη, ένιωσα λαχάνιασμα και βήχα και τελικά είχα οξεία πνευμονική εμβολή. Ύστερα από 58 λεπτά και με 14 εξετάσεις την διαπίστωσαν. Αμέσως σήμανε συναγερμός και κατάλαβα ότι έχουμε ανηφόρα».