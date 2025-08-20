Τη Δευτέρα 18 Αυγούστου ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο στο οποίο νοσηλευόταν από την Πέμπτη 14 Αυγούστου μετά από αίτημα της αδελφής και του πατέρα του και χωρίς τη συγκατάθεσή του. «Θέλουν να με εξοντώσουν συγγενικά πρόσωπα εξυπηρετώντας τα ιδιοτελή τους συμφέροντα. Με τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί» είχε πει ο δημοφιλής τραγουδιστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ανήμερα της Παναγίας, όμως έκτοτε δεν είχαμε δει κάποια αντίδρασή του στα social media, αντίδραση που ήρθε το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Αυγούστου.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να ’μαι τρελός» - Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο pic.twitter.com/MnmbtvVgMf — Flash.gr (@flashgrofficial) August 20, 2025

Μπηχτές όλο νόημα

Ο Μαζωνάκης ανέβασε ένα story στο Instagram στο οποίο απεικονίζεται ένα χάρτινο ομοίωμά του να ερμηνεύει τη μεγάλη του επιτυχία «Ζηλεύω».

Παράλληλα συνόδευσε την ανάρτηση και με μερικούς από τους στίχους του τραγουδιού του «Τρελός», φράσεις γεμάτες νόημα και ουσία: «Όταν και ο Μαζωνάκης σε χάρτινη έκδοση νιώθει περισσότερα από σένα… Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου…». Φυσικά αυτή η ιστορία δεν τελειώνει εδώ και θα υπάρξει συνέχεια στις δικαστικές αίθουσες, αφού ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ανοιχτή διαμάχη με την αδερφή του…

Πάντως το προσεχές διάστημα ο τραγουδιστής θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, ώστε να αποσαφηνιστεί τελείως πως δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ψυχική του υγεία.