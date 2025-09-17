Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του Μαρία αποκαλύπτει «Εδώ και έναν χρόνο με έχει μπλοκάρει από παντού»

Δηλώσεις στο «Πρωινό» έκανε η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία Μαζωνάκη και τοποθετήθηκε με αφορμή όσα συνέβησαν τελευταία...

«Να χρησιμοποιήσω το πρόβλημα υγείας της μητέρας μου για να προκαλέσω το συναίσθημα του αδελφού μου; Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο! Το μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μας το έστειλα μέσω Instagram γιατί εδώ και περίπου έναν χρόνο με έχει μπλοκάρει από παντού και επειδή ξέρω ότι το διαχειρίζεται ο ίδιος - και άλλοι αλλά κυρίως ο ίδιος - γι’ αυτό το έστειλα εκεί. Γιατί ήθελα να ξέρει, δεν ήθελα αν συμβεί κάτι να γυρίσει και να μου πει «γιατί δεν μου είπατε κάτι» εξήγησε.

Και συνέχισε: «Δυστυχώς ο Γιώργος παρά το ότι ενημερώθηκε, δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν τρόπο μαζί μας. Ούτε άμεσα ούτε μέσω τρίτου. Και δεν περίμενα κιόλας να επικοινωνήσει… Ο κόσμος αγαπάει τόσο πολύ τον Γιώργο που από τη μία μου είναι ευχάριστο γιατί αγαπάνε τον αδελφό μου, αγαπάνε το αίμα μου αλλά από την άλλη ο κόσμος δεν ξέρει τι συμβαίνει. Τι να του πεις αυτού του κόσμου; Δεν μπορώ να τους κακολογήσω…».