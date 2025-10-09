Γιώργος Μαζωνάκης: «Στα 50 μου χρόνια βρήκα, ανακάλυψα και εκτίμησα εμένα και τη φωνή μου»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε νέα ανάρτηση στο Tik Tok, στο γνώριμο ύφος και στιλ με τις προηγούμενες και τραγούδησε το κομμάτι του «Όνειρα» φυσικά περνώντας και τα μηνύματα που θέλει να περάσει σε φίλους, εχθρούς και… συγγενείς!

Από την ασφάλεια του σπιτιού του και συγκεκριμένα από το σαλόνι του, ο τραγουδιστής έφτιαξε ένα νέο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να μιλά για τα 50 του χρόνια και να εξομολογείται πως τώρα ανακάλυψε και εκτίμησε τον εαυτό και τη φωνή του!

Κατάθεση ψυχής

«Όνειρα. Απόψε θα σε ονειρευτώ. Στα 50 μου χρόνια βρήκα, ανακάλυψα και εκτίμησα εμένα και τη φωνή μου, γιατί φωνή σημαίνει φως και νους», είπε συγκεκριμένα ο Μαζώ και άρχισε να τραγουδάει.

Από τότε που ο τραγουδιστής έκανε λογαριασμό στο TikTok εμφανίζεται αρκετά συχνά, τραγουδά, περνά καλά, λέει κι αυτά που θέλει να πει, αυτά που σκέφτεται, αυτά που έχει μέσα στην ψυχή του… Και τα λέει όπως του βγαίνουν, αφιλτράριστα.

Με αυτόν τον τρόπο θέλει να επικοινωνεί με τους θαυμαστές του, το κοινό που τόσα χρόνια τον ανέβασε ψηλά, τον αγάπησε, τον λάτρεψε, τον αποθέωσε, τον στήριξε ακόμη και στις πολύ δύσκολες οικογενειακές στιγμές που πέρασε και που συνεχίζει να περνά, έστω και αν τώρα έχει επιλέξει να μην τις κοινοποιεί όπως το προηγούμενο διάστημα…