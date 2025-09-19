Μαζωνάκης: Ο δικηγόρος του δηλώνει «Tο ψυχιατρείο δεν μπορεί να βοηθήσει χρήστες ουσιών»

Με αφορμή την δημοσιοποίηση της κατάθεσης της αδελφής του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρίας Μαζωνάκη, στην οποία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και για χρήση ουσιών από τον καλλιτέχνη, ο δικηγόρος του Γιώργος Μερκουλίδης, έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day».

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ένιωσε πολύ άσχημα όταν είδε αυτές τις πληροφορίες. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν στη φόρα αυτά τα πράγματα από μία πλευρά, χωρίς να υπάρχει αντίλογος. Εμείς δε θα μπούμε σε έναν διάλογο γι’ αυτού του είδους τα θέματα.

Η μητέρα πήγε κι έδωσε μία κατάθεση, παρασυρόμενη από την κόρη της, που το περιεχόμενό της είναι απόλυτα ψευδές. Αν υπάρχει τέτοια περίπτωση που μία μάνα θέλει να βοηθήσει το παιδί της, δεν είναι αρμόδιο το ψυχιατρείο. Δεν μπορεί το ψυχιατρείο να βοηθήσει ανθρώπους που είναι χρήστες ουσιών» ανέφερε.

Και συμπλήρωσε: «Όταν δεν έχεις φυσική επαφή με τον άνθρωπό σου πώς ξέρεις τι είναι; Σε συνάντηση μισής ώρας κατάλαβαν ότι δεν είναι καλά;».