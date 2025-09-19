Αννίτα Πάνια για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ας μην ταλαιπωρούμε άλλο έναν άνθρωπο, φτάνει, είναι φρικτό»

Η Αννίτα Πάνια μίλησε στη ραδιοφωνική της εκπομπής στον Alpha Radio 98.9 και αφού εξέφρασε τη συμπάθεια και τη στήριξή της στον Γιώργο Μαζωνάκη στη συνέχεια προέτρεψε τους πάντες να δείξουν σεβασμό στο πρόσωπο ενός ανθρώπου που περνά δύσκολα τόσο προσωπικά, όσο και οικογενειακά…

«Βρίσκω φρικτό, τραγικό και θλιβερό το να μιλάνε δημόσια για τα όποια προβλήματα, και αν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, ενός ανθρώπου! Πραγματικά εγώ το βρίσκω φρικτό αυτό, δηλαδή αν ήμουν ο Γιώργος Μαζωνάκης, θα με ενοχλούσε και θα έπαιρνα και μέτρα απέναντι σε αυτό. Τι ακριβώς συνέβη και στο όνομα τίνος, της αποκάλυψης; Του να αποκαλύψουμε τι, ποια αλήθεια;

Τέλος στην εκμετάλλευση

Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του θέματα. Τα προσωπικά του θέματα, το ψυχολογικά του, τα οικογενειακά του… Έφτασε κάποια στιγμή αυτό το παιδί να μπει κι εκεί που πήγε. Είναι εντάξει. Ας μην ταλαιπωρούμε άλλο έναν άνθρωπο, φτάνει. Εμένα μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής ο Γιώργος Μαζωνάκης τον βρίσκω και καταπληκτικό καλλιτέχνη.

Νομίζω ότι κάποια στιγμή, χρησιμοποιούμε λίγο παραπάνω από όσο πρέπει τις ζωές των ανθρώπων για να ’χαμε να λέγαμε. Εμένα λιγάκι αυτό με ανατριχιάζει από ένα σημείο και μετά. Όλοι οι άνθρωποι περνάμε στη ζωή μας θέματα. Λιγάκι κι ένας σεβασμός στα όποια προβλήματα μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, δεν βλάπτει ρε παιδιά».

Η αλήθεια είναι πως έχει δίκιο σε αυτά που λέει η Αννίτα, βέβαια είναι περίεργο που τα λέει αυτά όταν η ίδια έχει χτίσει μια πολυετή καριέρα χρησιμοποιώντας στις εκπομπές της συνανθρώπους μας και τα προβλήματά τους προς τέρψιν του τηλεοπτικού κοινού…