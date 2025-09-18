Κλειώ Μαζωνάκη: «Τι κάνει ο Γιώργος; Πού είναι; Πώς είναι;» - Τα πρώτα της λόγια μετά το χειρουργείο

Η Κλειώ Μαζωνάκη παίρνει σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από 7 μέρες νοσηλείας. Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη υποβλήθηκε σε μια κρίσιμη χειρουργική επέμβαση και όλα -ευτυχώς- πήγαν καλά.

Η εκπομπή «Το πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα αποκάλυψε τα πρώτα λόγια της αμέσως μόλις ξύπνησε από τη νάρκωση. «Τι κάνει ο Γιώργος; Πού είναι; Πώς είναι;», αυτά ρώτησε η μητέρα του καλλιτέχνη, αφού το μόνο που την ενδιέφερε εκείνη τη στιγμή ήταν το παιδί της και όχι η κατάσταση της δικής της υγείας.

Αισθάνεται προδομένος

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται πως παραμένει πληγωμένος και πικραμένος με όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες, αφού σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να μην έχει επικοινωνήσει με κανένα μέλος της οικογένειάς του για να μάθει πώς είναι η πορεία της υγείας της μητέρας του, παρά το γεγονός ότι η αδερφή του Μαρία του είχε στείλει μηνύματα για να τον ενημερώσει σχετικά με το κρίσιμο χειρουργείο.

Ο τραγουδιστής από την πλευρά του πιστεύει πως η οικογένειά του συσπειρώθηκε εναντίον του για να τον στείλει στο ψυχιατρείο και πως τόσα χρόνια του έτρωγαν λεφτά. Επιπλέον αισθάνεται προδομένος και δεν θέλει να μάθει τίποτα για τη μητέρα του, αφού εκείνη φέρεται να έβαλε την υπογραφή της ώστε εκείνος να βρεθεί στο ψυχιατρείο.