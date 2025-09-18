Κουσουλός για Μαζωνάκη: «Κανείς δεν ενδιαφέρεται για το καλό του, αυτή τη στιγμή είναι μόνος του»

Ο Πέτρος Κουσουλός αποκάλυψε στην εκπομπή του πως έχει ράμματα για τη γούνα του Δρομοκαΐτειου και επανήλθε δριμύτερος στο «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα. «Αναρωτιέμαι αν ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε τη σωστή αγωγή που έπρεπε να λάβει, ή αν δεν την έλαβε εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι ένα επώνυμο πρόσωπο και αν πραγματικά νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο από την πρώτη μέρα κι αν του έδωσαν ελευθέρας και απλά γυρνούσε το βράδυ για να κοιμηθεί! Εκεί είναι το σκάνδαλο! Όλο αυτό είναι υποκριτικό γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται για το καλό του Μαζωνάκη, αυτή είναι η πραγματικότητα! Όποιος τον αγαπάει πραγματικά πρέπει να τον βοηθήσει!»

Βαριές κατηγορίες

Ο Κουσουλός αναφέρθηκε και στην οικογενειακή συνάντηση που δρομολόγησε όλες αυτές τις εξελίξεις με το Δροκομαΐτειο. «Την 4η Αυγούστου πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση στο σπίτι του Μαζωνάκη στη Βούλα. Παρόντες ήταν ο πατέρας του, ο κύριος Μανώλης, η μικρότερη αδερφή του η Μαρία, η μητέρα του η Κλειώ και ήρθε κάποια στιγμή και η μεγαλύτερη αδερφή η Βάσω.

Η συνάντηση διήρκησε μία ώρα και δέκα λεπτά, ειπώθηκαν πράγματα τα οποία είναι ανείπωτα. Ο Μαζωνάκης άρχισε να κατηγορεί την οικογένειά του ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης που κάνει διακίνηση ναρκωτικών, ότι γυρνούν πορνοταινίες, ότι έχουν βιάσει το σκυλί του…Ενδιαφέρομαι για το καλό του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν ενδιαφέρομαι για την οικογένεια. Λέω ότι αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια και αυτή τη στιγμή είναι μόνος του!

Διακίνηση ναρκωτικών

Ο εισαγγελέας έχει δύο μαρτυρικές καταθέσεις. Έχει τη μαρτυρία της Κλειούς και τη μαρτυρία της Μαρίας. Είναι τα δύο συγγενικά πρόσωπα που αποφάσισαν μετά από εκείνη τη συνάντηση ότι πρέπει να κάνουν κάτι να βοηθήσουν τον άνθρωπό τους. Τόσο απλά έχουν γίνει τα πράγματα.

Από κει και πέρα είναι γνωστό τοις πάσι ότι επιχειρηματίες που έχουν νυχτερινά κέντρα εμπλέκονται με όλα αυτά, είναι επίσης γνωστό ότι πίσω από αυτή την ιστορία κρύβονται και αστυνομικοί σε διακίνηση ναρκωτικών. Μιλάω γενικά, κουβαλάνε οι αστυνομικοί τα ναρκωτικά στους καλλιτέχνες».