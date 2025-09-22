Γιώργος Μαζωνάκης: Η φιλοξενία σε μοναστήρι - «Ήθελε να βρει τον εαυτό του και την ηρεμία του»

«Έναν τελείως διαφορετικό άνθρωπο» αντίκρισε ο πνευματικός του Γιώργου Μαζωνάκη, όταν ο τραγουδιστής τον επισκέφθηκε στο μοναστήρι, προκειμένου να βρει τον εαυτό του.

«Μας είχε επισκεφθεί και είχε μείνει στον χώρο τον δικό μας, το μοναστήρι. Έμεινε κοντά μας. Είδαμε έναν τελείως διαφορετικό άνθρωπο, που αν και είναι γνωστός κι έχει μεγάλη φήμη λόγω της ιδιότητάς του ως τραγουδιστής, φαινόταν να θέλει να βρει την ηρεμία και την ησυχία του, τα πατήματά του, τον εαυτό του. Τον είδαμε όπως έζησε αυτές τις στιγμές, που προσπάθησε να τις ζήσει όσο γίνεται με ηρεμία και να μπει στο πρόγραμμα της μονής. Παρακολούθησε τις ακολουθίες μας και μάλιστα του δώσαμε να διαβάσει και το Πάτερ Ημών στη Θεία Λειτουργία, συγκινήθηκε πολύ γιατί πιθανόν να το είχε ανάγκη και η ψυχή του λόγω της έντασης» δήλωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Και συμπλήρωσε: «Ήθελε να ηρεμήσει και προσπαθούσε έτσι αθόρυβα να κινείται μέσα στον χώρο, και μεταξύ των πατέρων και με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Περνάει μία δοκιμασία όπως περνάνε όλοι οι άνθρωποι, είτε με τις οικογένειές τους είτε οτιδήποτε άλλο πρόβλημα υπάρχει στη ζωή τους. Εύχομαι η Παναγία να τον στηρίξει σε αυτή τη δοκιμασία που περνάει. Εύχομαι και προσεύχομαι να βρει τα πατήματά του, να βρει τη δύναμη να ξεπεράσει τη δυσκολία και να συνεχίσει. Η προσευχή μας είναι να δοθεί, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτή η λύση, να σταματήσει να προκαλεί αυτή τη δυσαρέσκεια και τη στενοχώρια προς όλους».