Τζώρτζογλου για Μαζωνάκη: «Δεν τον πας σε ψυχιατρείο για να κόψει τα ναρκωτικά, αν παίρνει ουσίες»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε στο «Buongiorno» για τον Γιώργο Μαζωνάκη που ο ίδιος έχει γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια. «Ο Γιώργος είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα. Πέρα από το ότι τον αγαπάω πάρα πολύ σαν τραγουδιστή, όταν τον χρειάστηκα για να βοηθηθούν τα αριστούχα παιδάκια της Βέροιας να σπουδάσουν, ήταν εκεί! Έπρεπε να βρεθούν λεφτά.

Σκέφτηκα να κάνω εγώ αφήγηση αρχαίων ελληνικών κειμένων και επιπλέον θέλαμε τραγούδι. Πήγα σε διάφορους και μου αρνήθηκαν όλοι. Ο μόνος που έβαλε λεφτά από την τσέπη του για να πληρωθούν οι μουσικοί, τα όργανα, τα ηχεία ήταν ο Μαζωνάκης. Ακύρωσε δική του εμφάνιση και ήρθε δωρεάν! Ήταν τόσο ντροπαλός και συνεσταλμένος και καλός και μου ζήτησε να μην του πούμε πουθενά!

«Ξεφτιλίστηκε η έννοια της οικογένειας»

Μια άλλη φορά που τον χρειάστηκα σε μια παράσταση που ανέβασα στην Αμερική, έπαιζα εγώ μαζί με τον γιο μου και θέλαμε ένα τραγούδι και σκεφτήκαμε εκείνον. Έβγαλε τραγούδι, το “Ζω για τον έρωτα”, το οποίο έβαλε και στο άλμπουμ του, το διαφήμισε και δεν πήρε δραχμή. Έπαθα για δεύτερη φορά πλάκα μαζί του!

Αυτά τα λέω για πρώτη φορά γιατί ο Γιώργος δεν τα λέει. Η πλάκα είναι ότι δεν κάνουμε παρέα, να πω ότι τον γνωρίζω προσωπικά! Δεν έχουμε βγει ποτέ να φάμε μαζί. Είναι πολύ άδικο για την καλοσύνη της ψυχής του όλο αυτό που έγινε με τα ΜΜΕ και την αρνητική δημοσιότητα. Ξεφτιλίστηκε η έννοια της μητρότητας, της πατρότητας, της οικογένειας, του ιδίου του Γιώργου Μαζωνάκη και λέω πρέπει εγώ να πω αυτό που γνωρίζει η καρδούλα μου για τον Γιώργο και να το πω αυθόρμητα.

«Του εύχομαι να αναστηθεί»

Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Δεν ξέρω αν παίρνει ουσίες ή όχι. Σίγουρα δεν είναι τρόπος να τον πας σε ένα ψυχιατρείο για να κόψει τα ναρκωτικά, αν παίρνει ουσίες ή ό,τι κάνει. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες παίρνουν βοηθήματα. Δεν ξέρω ο Γιώργος τι παίρνει, αλλά σίγουρα δεν ήταν τρόπος να πάει στο Δρομοκαϊτειο, αυτό είναι χίλια τα εκατό σίγουρο, βρες έναν άλλο τρόπο.

Εύχομαι στον Γιώργο Μαζωνάκη να αναστηθεί, να τα ξαναβρεί μέσα του, να συγχωρέσει όσους τον πείραξαν ή τον προσέβαλαν ή του έκαναν κακό. Επειδή πιστεύει στο Χριστό, ο Χριστός είναι αγάπη και συγχώρεση. Γιώργο σε αγαπώ πάρα πάρα πολύ».