Μαρία Μαζωνάκη: «Αισθάνομαι τραγικά που βγήκε στη δημοσιότητα η κατάθεσή μου»

Για πρώτη φορά, η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, αποφασίζει να μιλήσει για όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στην οικογένειά της και εξηγεί πώς νιώθει για την δικαστική διαμάχη με τον αδελφό της.

«Δεν είμαστε καλά. Έχουν βγει όλα προς τα έξω. Περισσότερα ξέρετε εσείς από εμάς. Δε θέλω να δώσω περεταίρω έκταση. Κακώς έχουν βγει προς τα έξω όλες οι καταθέσεις και οι γνωματεύσεις. Είναι τραγικό όλο αυτό που συμβαίνει. Όλη την οικογένεια τη στενοχωρεί αυτό που συνέβη.

Αυτό που θέλουμε εμείς, είναι να είναι καλά ο Γιώργος. Μόνο αυτό. Αισθάνομαι τραγικά που βγήκε στη δημοσιότητα η κατάθεσή μου. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο πιο διακριτικά γίνεται και έγινε σούσουρο. Μόνο το καλό του Γιώργου ήταν ο σκοπός μας. Δεν πειράζει τι λέει ο κόσμος» εξομολογήθηκε.

Και δεν δίστασε να παραδεχθεί, στην κάμερα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», ότι της λείπει η επικοινωνία με τον αδελφό της. «Ο κόσμος αγαπάει τον Γιώργο. Δεν μπορούμε να κακολογήσουμε τον αδελφό μου. Ο κόσμος τον αγαπάει, τι πιο όμορφο; Δεν έχω προσπαθήσει να μιλήσω μαζί του. Μου λείπει η επαφή μαζί του, όσο δεν πάει». Μάλιστα όταν ο δημοσιογράφος της ανέφερε τον θάνατο της σκυλίτσας του Γιώργου Μαζωνάκη, Αρίθας, εκείνη ξέσπασε σε κλάματα.