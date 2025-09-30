«Με λένε Γιώργο»: Το υπέροχο βίντεο Μαζωνάκη και Δεληβοριά ενόψει της κοινής τους εμφάνισης

Στην «Ταράτσα του Φοίβου», τη μουσικοθεατρική παράσταση βαριετέ που στήνει ο Φοίβος Δεληβοριάς κάθε εβδομάδα, αναμένεται να εμφανιστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης αύριο Τετάρτη 1 Οκτωβρίου.

Η παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο θέατρο «Άλσος» Άλσος στο Πεδίον του Άρεως στο πλάι του αγαπημένου τραγουδοποιού, είναι η πρώτη live εμφάνισή του μετά την περιπέτεια που πέρασε με τον ακούσιο εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο εν μέσω της σφοδρής δικαστικής διένεξης με την οικογένειά του.

Για την προώθηση της μουσικής παράστασης, ο Φοίβος Δεληβοριάς ανέβασε στα social media ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να συνοδεύει με την κιθάρα του τον Γιώργο Μαζωνάκη στο τραγούδι «Με λένε Γιώργο» του Γιώργου Χατζηνάσιου.

Άλλωστε εδώ και χρόνια ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει εντάξει αυτό το τραγούδι στις εμφανίσεις του, το οποίο πρώτη φορά ερμήνευσε ο Μανώλης Μητσιάς.

«Με λένε Γιώργο και πάντα τραγουδάω», ξεκινά να λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλάζοντας κάπως το στίχο και το κλίμα, υπό το βάρος και των γεγονότων όλου του τελευταίου διαστήματος, είναι φορτισμένο.

«Ό,τι, όσοι και όσα προσεγγίζονται με γλυκύτητα και ευγένεια μόνο καλό μας κάνουν!!!», αναφέρει ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο των δύο καλλιτεχνών που προέρχονται από διαφορετικούς μουσικούς χώρους. «Μοναδικά υπέροχοι», λέει ένα άλλο σχόλιο.